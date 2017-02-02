02.02.2017 18:39 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Merkel 'İslamist terör' deyince Erdoğan'dan tepki gördü



Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ortak basın açıklamasında "İslamist terör" ifadesini kullanan Almanya Başbakanı Angela Merkel'i uyardı ve bu ifadeye tepki gösterdi.



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51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi



Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 163'üncü gününde85 DEAş hedefi Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklarla vuruldu. Hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 51 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Hülya Sancaklı son yolculuğuna uğurlandı



İstanbul - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın hayatını kaybeden eşi Hülya Sancaklı, son yolculuğuna uğurlandı. Saffet Sancaklı cenaze sırasında gözyaşlarına hakim olamadı.



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25 ilde dev FETÖ operasyonu: 177 gözaltı kararı



Ankara - Ankara merkezli 25 ilde düzenlenen FETÖ operasyonu kapsamında 177 polis hakkında gözaltı kararı verildi.



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Dev derbinin hakemi açıklandı



İstanbul - Dev derbinin hakemi belli oldu. Ziraat Türkiye Kupasında Pazar günü oynanacak Beşiktaş-Fenerbahçe maçını Ali Palabıyık yönetecek.



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Lösemili Ziya Yusuf'a Volkan Demirel'den forma



Adana - Emniyet Müdürü tarafından polislik hayali gerçekleştirilen 6 yaşındaki lösemi hastası Ziya Yusuf Can Mermer'e şimdi de hayranı olduğu Fenerbahçeli Volkan Demirel, imzalı forma gönderdi.



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Yemeğini açlıktan bitkin düşen köpeğe verdi



Samsun - Son 60 yılın en soğuk kış günlerinin yaşandığı Samsun'da açlıktan bitkin düşen bir köpeğin görüntüsü yürekleri burktu. Neyse ki zavallı hayvanın imdadına bir iyiliksever koştu.





