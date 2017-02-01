01.02.2017 18:54 Günün özeti

Günün özeti Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Erdoğan'dan bir kez daha 'yerli teknoloji' vurgusu

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, her medeniyetin kendi teknolojisini, her teknolojinin de kendi kültürünü ve değerini ürettiğini belirterek, Türkiye'nin henüz hedeflerinin uzağında olduğunu ama 14 yılda elde edilen neticelere bakıldığında gidilen yolun doğru olduğunun ortaya çıktığını söyledi.

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İhracatta rekor geldi

Tekirdağ - Ocak ayında ihracat, son 49 ayın rekorunu kırdı.

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Kılıçdaroğlu'na net cevap: Demokrasiyi sindireceksin

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu anayasa değişikliği dayatmadır' sözlerine ilişkin, "Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi, Meclis iradesini yok saymak. Günü gelir millet de sizi yok sayar" dedi.

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Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti

İstanbul - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.

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Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 162. gününde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar DEAŞ hedeflerine bomba yağdırdı. 23 hedef vurulurken hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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TSK personel mevcutlarını açıkladı

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı. 201'i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.

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Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ona pahalıya mal oldu

Balıkesir - Edremit ilçesinde Fenerbahçe taraftarı bir lokantacı, 4-1'lık Kayseri yenilgisi sonrasında, iddiayı kaybetmesi üzerine, iş yerinde 4 gün boyunca müşterilere Kayseri mantısı ve fıstıklı helva ikram edecek.

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Sazlı sözlü zirai don nöbeti

Mersin - Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu. Bir güzel sanatlar lise öğrencisi sera içindeki sobaları sabaha kadar yakarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçileri yalnız bırakmayarak bağlama çaldı.



