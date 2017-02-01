Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Günün özeti
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Günün özeti

Günün özeti

Günün özeti
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Erdoğan'dan bir kez daha 'yerli teknoloji' vurgusu
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, her medeniyetin kendi teknolojisini, her teknolojinin de kendi kültürünü ve değerini ürettiğini belirterek, Türkiye'nin henüz hedeflerinin uzağında olduğunu ama 14 yılda elde edilen neticelere bakıldığında gidilen yolun doğru olduğunun ortaya çıktığını söyledi.
...
İhracatta rekor geldi
Tekirdağ - Ocak ayında ihracat, son 49 ayın rekorunu kırdı.
...
Kılıçdaroğlu'na net cevap: Demokrasiyi sindireceksin
Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun 'bu anayasa değişikliği dayatmadır' sözlerine ilişkin, "Demokrasiyi sindireceksin kardeşim. Öyle dayatmaydı, bilmem neydi, Meclis iradesini yok saymak. Günü gelir millet de sizi yok sayar" dedi.
...
Saffet Sancaklı'nın eşi hayatını kaybetti
İstanbul - MHP Kocaeli Milletvekili Saffet Sancaklı'nın eşi Hülya Sancaklı, tedavi gördüğü hastanede bu sabah 07.35'te hayatını kaybetti.
...
Uçaklar DEAŞ'a bomba yağdırdı: 14 terörist öldürüldü
Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 162. gününde Türk Hava Kuvvetleri'ne ait uçaklar DEAŞ hedeflerine bomba yağdırdı. 23 hedef vurulurken hava harekatı ve gün içinde yaşanan çatışmalarda 14 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.
...
TSK personel mevcutlarını açıkladı
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Deniz, Kara ve Hava Kuvvetleri komutanlıklarının toplam personel mevcutlarını açıkladı. 201'i General/Amiral olmak üzere toplam profesyonel personel sayısının 153 bin 769, genel toplamın ise 401 bin 199 olduğu bildirildi.
...
Fenerbahçe'nin mağlubiyeti ona pahalıya mal oldu
Balıkesir - Edremit ilçesinde Fenerbahçe taraftarı bir lokantacı, 4-1'lık Kayseri yenilgisi sonrasında, iddiayı kaybetmesi üzerine, iş yerinde 4 gün boyunca müşterilere Kayseri mantısı ve fıstıklı helva ikram edecek.
...
Sazlı sözlü zirai don nöbeti
Mersin - Erdemli ilçesinde meteorolojinin uyarılarıyla çiftçiler domates seralarında sabaha kadar zirai don nöbeti tuttu. Bir güzel sanatlar lise öğrencisi sera içindeki sobaları sabaha kadar yakarak ürünlerini korumaya çalışan çiftçileri yalnız bırakmayarak bağlama çaldı.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
Cezaevine bombalı saldırı düzenlendi!
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
İsrailli Bakan açık açık tehdit etti! Ağır bedel ödetiriz
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
Reina saldırısı soruşturmasında flaş gelişme!
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
BM'den küstah FETÖ'cü talimatı! Hemen serbest bırakın
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Aziz Yıldırım ile Göksel Gümüşdağ canlı yayında tartıştı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Tekirdağ'da 10 kişi FETÖ'den tutuklandı
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
İş adamına silahlı saldırı kamerada
İş adamına silahlı saldırı kamerada
Bu ilde hayat durdu
Bu ilde hayat durdu
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Soma faciasının ardından 3 bin madenci...
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Müzisyenler 'silaha hayır' dedi
Tek kelimeyle dehşet
Tek kelimeyle dehşet
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
FETÖ'den yangılanan komutan suçlamaları reddetti
Beştepe'de sürpriz görüşme
Beştepe'de sürpriz görüşme
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
'HDP ve Demirtaş 6-7 Ekim olaylarından sorumlu'
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Antalya'daki vahşi cinayette 2 tutuklama
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Milyonlarca emekliyi ilgilendiren flaş gelişme! İmzalar atıldı
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Bakan Müezzinoğlu göçmenlerin sorunlarını dinledi
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı
Emeklilerin beklediği anlaşma imzalandı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English