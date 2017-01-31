Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Yılın ilk MGK toplantısı başladı

Ankara - 2017 yılının ilk Milli Güvenlik Kurulu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde toplandı.

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HDP Sözcüsü Ayhan Bilgen tutuklandı

Diyarbakır - HDP Kars Milletvekili ve Parti Sözcüsü Ayhan Bilgen, Diyarbakır'da tutuklandı.

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Ezana hakaret eden CHP PM üyesi gözaltına alındı

İstanbul - Ezana hakaret eden CHP Parti Meclisi Üyesi Saliha Sera Kadıgil, gözaltına alındı.

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"Referandum tarihi Nisan'ın..."

Adıyaman - Cumhurbaşkanlığı sistemini esas alan anayasa değişikliğinin son redaksiyon ve imla işlemlerinin yapıldığını belirten TBMM Başkanvekili Ahmet Aydın, referandum tarihine ilişkin, "Nisan'ın 16'sını geçmeyecek gibi görünüyor" dedi.

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30 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 161. gününde, 30 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Türkiye nüfusu 80 milyona dayandı

İstanbul - Türkiye'nin nüfusu, 31 Aralık 2016 tarihi itibarıyla 79 milyon 814 bin 871 kişi oldu.

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117 yaşında Kürtçe 'evet' kampanyası başlattı

Şanlıurfa - 117 yaşındaki nine, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslenip Kürtçe "Ben varım sen de var mısın" diyerek 'evet' kampanyası başlattı.

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100'ü aşkın hayvan sesi çıkarıyor

Ordu - Korgan ilçesinde 'Kedi Mustafa' olarak bilinen ve çıkardığı 100'den fazla hayvan sesi ile ilçenin maskotu haline gelen Mustafa Dere'nin çıkarttığı sesleri duyanlar şaşkınlığını gizleyemiyor.

