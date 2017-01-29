Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında

Muğla - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 21 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan Kardak kayalıklarını ziyaret etti.

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18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatında 18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü.

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81 ildeki dev operasyonda 402 gözaltı

Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Huzur Türkiye-2" uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kontrol edildiğini, arandığı tespit edilen 568 kişinin yakalandığını, 402 kişinin gözaltına alındığını duyurdu.

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Mahkeme Trump'ın göçmen yasağını askıya aldı

Washington - ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı.

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Askerden dönen genç yaptığı sürprizle ailesini ağlattı

Denizli - Hakkari Şemdinli'deki vatani görevini tamamlayan Emre Bıçak, ailesine sürpriz yaptı. Evlatlarını bir anda gören aileyse gözyaşlarına boğuldu.

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Tıklanma rekorları kıran 'Başkanlık' şarkısı

İzmir - Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Seni Başkan Yapacağız' isimli bir eser kalame aldı. İnternette binlerce kişi tarafından paylaşılan ezgi, tıklanma rekorları kırdı.

