Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Genelkurmay Başkanı Kardak kayalıklarında Muğla - Genelkurmay Başkanı Orgeneral Hulusi Akar, 21 yıl önce Türkiye ile Yunanistan arasında krize sebep olan Kardak kayalıklarını ziyaret etti. ... 18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü Ankara - Fırat Kalkanı Harekatında 18 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü. ... 81 ildeki dev operasyonda 402 gözaltı Ankara - Emniyet Genel Müdürlüğü, 81 ilde 50 bin 969 personelin katılımıyla eş zamanlı olarak yapılan "Huzur Türkiye-2" uygulamasında; 271 bin 977 kişinin kontrol edildiğini, arandığı tespit edilen 568 kişinin yakalandığını, 402 kişinin gözaltına alındığını duyurdu. ... Mahkeme Trump'ın göçmen yasağını askıya aldı Washington - ABD'de federal mahkeme, Başkan Donald Trump'ın göçmen yasağını geçici olarak askıya aldı. ... Askerden dönen genç yaptığı sürprizle ailesini ağlattı Denizli - Hakkari Şemdinli'deki vatani görevini tamamlayan Emre Bıçak, ailesine sürpriz yaptı. Evlatlarını bir anda gören aileyse gözyaşlarına boğuldu. ... Tıklanma rekorları kıran 'Başkanlık' şarkısı İzmir - Tasavvuf müziği sanatçısı Muharrem Aygün, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan için 'Seni Başkan Yapacağız' isimli bir eser kalame aldı. İnternette binlerce kişi tarafından paylaşılan ezgi, tıklanma rekorları kırdı.
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