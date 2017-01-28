Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"İngiltere'nin yatırımları bizleri mutlu edecektir"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Bundan sonraki süreçte İngiltere'nin Türkiye'deki yatırımları bizleri ciddi manada mutlu edecektir" dedi.

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İşte Fırat Kalkanı Harekatı boyunca öldürülen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar bin 864'ü ölü olmak üzere toplam 2 bin 156 DEAŞ terör örgütü mensubu ile 306'sı ölü olmak üzere toplam 321 PKK/PYD terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Bakan Işık: Yunanistan'ın kararı siyasi bir karardır

Milli Savunma Bakanı Fikri Işık Yunanistan'ın darbeci askerlerle ilgili kararını sert bir dille eleştirerek, "Bu karar yargısal adalet dağıtan bir karar değil, bu karar siyasi bir karardır" dedi.

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Bakan Soylu: Terör bu coğrafyanın kaderi değildir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Bilmenizi isterim ki terör bu coğrafyanın kaderi değildir. Bu coğrafyanın kaderi olmaktan terörü el birliği ile çıkaracağız" dedi.

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Şike hakimi Mehmet Ekinci tutuklandı

Yalova'da yakalanarak İstanbul'a getirilen 'Futbolda şike' ve 'Odatv' davalarının eski hakimi Mehmet Ekinci, "örgüt üyeliği" ve "darbeye teşebbüs" gerekçeleriyle tutuklandı.

