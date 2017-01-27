Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Boğaz yasasının yeniden ele alınması lazım"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Boğaz yasasının yeniden ele alınması lazım. Bunun için bakanlığımızın kararlı bir adım atması gerekiyor. Bunun anayasasını kurmamız lazım" dedi.

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"Ülkeyi bölenlerle kol kola girmek yakışır mı Atatürk'ün partisine"

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliğine karşı çıkan CHP'nin HDP ile aynı tavrı takındığını söyleyerek, ana muhalefet partisini eleştirdi.

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DEAŞ El Bab'dan çekiliyor

Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) yürüttüğü kararlı harekattan dolayı El Bab'da tutunamayacağını anlayan DEAŞ terör örgütü, çekilmeye hazırlanıyor.

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Kuzey Irak'a hava harekatı: 57 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Kuzey Irak'ın Metina bölgesine düzenlenen hava taarruzları neticesinde bölücü terör örgütü mensubu 57 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Darbeci askerler için Yunanistan'a ikinci iade talebi

Adalet Bakanlığı, kaçan darbecilere ilişkin ikinci iade talebi dosyasını Yunanistan'a gönderdi.

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Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, Büyükanne Projesi kapsamında torununa bakan büyükanneye asgari ücretin net yüzde 30'u gibi maaş vereceklerini açıkladı.

