Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Yunanistan hainleri iade etmiyor

Atina - Skandal bir karara imza atan Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti.

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"Hız trafikte felakettir, yargıda ise berekettir"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte hız felakettir, adalette, yargıda ise hız berekettir" dedi.

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23 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 156'ncı gününde 206 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile 24 DEAŞ hedefi de uçaklarla vuruldu, 23 terörist etkisiz hale getirildi.

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Adana'da kalaşnikofla üçlü infaz

Adana - Yüreğir ilçesinde bir mezarlıkta 3 kişi kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü.

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Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı

Tokat - Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.

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Korku filmi değil gerçek

Bratislava - Slovakya'da gece saatlerinde aracıyla otoyolda ilerleyen şahıs, korku filmi gibi bir olay yaşadı.

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Yaşlı adam yürüyen merdivende ölümden döndü

Hangzhou- Çin'de yaşlı adamın yürüyen merdiven macerası az daha faciayla bitiyordu.

