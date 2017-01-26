Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Yunanistan hainleri iade etmiyor Atina - Skandal bir karara imza atan Yunanistan Yüksek Mahkemesi, 8 darbeci askerin Türkiye'ye iade edilmemelerine hükmetti. ... "Hız trafikte felakettir, yargıda ise berekettir" Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Trafikte hız felakettir, adalette, yargıda ise hız berekettir" dedi. ... 23 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 156'ncı gününde 206 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile 24 DEAŞ hedefi de uçaklarla vuruldu, 23 terörist etkisiz hale getirildi. ... Adana'da kalaşnikofla üçlü infaz Adana - Yüreğir ilçesinde bir mezarlıkta 3 kişi kalaşnikof marka otomatik tüfek ve tabancayla vurularak öldürüldü. ... Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 3 ölü, 5 yaralı Tokat - Yolcu otobüsü ile otomobilin çarpıştı, 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı. ... Korku filmi değil gerçek Bratislava - Slovakya'da gece saatlerinde aracıyla otoyolda ilerleyen şahıs, korku filmi gibi bir olay yaşadı. ... Yaşlı adam yürüyen merdivende ölümden döndü Hangzhou- Çin'de yaşlı adamın yürüyen merdiven macerası az daha faciayla bitiyordu.
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