Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Değişikliğin onay zamanı ve CHP'nin AYM çıkışı soruldu

Antananarivo - Cumhurbaşkanı Recep Erdoğan, Türkiye'ye dönmesinin ardından anayasa teklifini onaylayacağını belirterek, "Bizler de değerlendirmemizi hemen yapacak, fazla uzatmadan TBMM'ye tekraren göndereceğiz" dedi.

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"Referandum muhtemelen nisan ayının ilk yarısında"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği referandumunun tarihine ilişkin, ""Muhtemelen nisan ayının ilk yarısında, 20'sine kadar uygun bir tarihte yapılacak" dedi.

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181 DEAŞ hedefi vuruldu, 17 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında, 180 DEAŞ hedefinin ateş destek vasıtalarıyla 1 hedefin de hava harekatıyla vurulduğunu, 17 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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ABD'de mescide iğrenç saldırı !

California - ABD'de bir mescide yönelik İslamofobik saldırı, güvenlik kamerasına yansıdı.

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Eşinden ayrıldı, boş arazide çadır kurdu

İzmir - Eşinden ayrıldıktan sonra başını sokacak bir ev bulamayan 39 yaşındaki kadın, çareyi mahallesindeki boş bir arazide naylon çadır kurmakta buldu. Oğluyla birlikte tüm gereksinimlerini bir kişinin zor sığacağı derme çatma çadırda karşılayan kadın yardım istedi.

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Yumurta topuğa ilgi bitmiyor

Samsun - Çarşamba ilçesinin sembolü 'yumurta topuk' ayakkabı hem yurt içinden hem de yurt dışından ilgi görüyor.

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Ünlülerden 'evet' kampanyası

İstanbul - Eski futbolcu Rıdvan Dilmen, anayasa değişikliğini desteklemek amacıyla "Güçlü Türkiye için evet" kampanyası başlattı. Kampanyaya ünlü isimler de destek verdi.

