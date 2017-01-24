Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama Astana - İran, Rusya ve Türkiye tarafından Astana Zirvesi'ne ilişkin yapılan ortak açıklamada, DEAŞ ve El Nusra'yla ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıkları yinelendi. ... Mozambik'e IMF'den kurtuluş reçetesini anlattı Maputo - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım" dedi. ... Merakla beklenen faiz kararı açıklandı İstanbul - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizine dokunmazken, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış yaptı. Üst bant böylece yüzde 9,25'e yükselmiş oldu. ... Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı Ankara - Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, çağrı ve veri merkezlerine yapılacak desteklere değinerek, "Kuruluş aşamasında personelin eğitilmesi için kişi başına 2 bin 500 lira destek vereceğiz. Kullanılan elektriğin yüzde 30'unu devlet karşılayacak" dedi. ... 13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 154'üncü gününde, hava ve kara harekatları sonucu 13 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi. ... Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı Şanlıurfa - Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı. ... Helikopter denize böyle çakıldı Minas Gerais - Brezilya'da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter denize düştü.
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