Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Türkiye, Rusya ve İran'dan ortak açıklama

Astana - İran, Rusya ve Türkiye tarafından Astana Zirvesi'ne ilişkin yapılan ortak açıklamada, DEAŞ ve El Nusra'yla ortak mücadele etmek ve askeri muhalif grupları bunlardan ayırmak konusunda kararlılıkları yinelendi.

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Mozambik'e IMF'den kurtuluş reçetesini anlattı

Maputo - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Mozambik Cumhurbaşkanı Filipe Nyusi ile yaptığı görüşmeye ilişkin, "IMF noktasındaki düşüncelerimi paylaştım, bizim nasıl sıyrıldığımızı anlattım" dedi.

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Merakla beklenen faiz kararı açıklandı

İstanbul - Merkez Bankası faiz kararını açıkladı. Kurul, politika faizine dokunmazken, faiz koridorunun üst bandında 75 baz puanlık artış yaptı. Üst bant böylece yüzde 9,25'e yükselmiş oldu.

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Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıkladı

Ankara - Cazibe Merkezleri Programının detaylarını açıklayan Başbakan Binali Yıldırım, çağrı ve veri merkezlerine yapılacak desteklere değinerek, "Kuruluş aşamasında personelin eğitilmesi için kişi başına 2 bin 500 lira destek vereceğiz. Kullanılan elektriğin yüzde 30'unu devlet karşılayacak" dedi.

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13 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 154'üncü gününde, hava ve kara harekatları sonucu 13 DEAŞ terör örgütü mensubu daha etkisiz hale getirildi.

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Bombalı eylem hazırlığındaki 5 terörist yakalandı

Şanlıurfa - Ceylanpınar ilçesinde bombalı saldırı hazırlığında olan PKK/PYD terör örgütü üyesi 5 kişi yakalandı.

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Helikopter denize böyle çakıldı

Minas Gerais - Brezilya'da içinde 4 kişinin bulunduğu helikopter denize düştü.

