Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Benim sizden bir ricam olacak..."

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Fetullahçı Terör Örgütünün faaliyet gösterdiği bütün ülkeler için tehdit oluşturduğunu belirterek, Tanzanya yönetiminden bir ricada bulundu.

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ABD Başkanı Trump'a 2 çağrı

Başbakan Yardımcısı ve Hükümet Sözcüsü Numan Kurtulmuş, Bakanlar Kurulu toplantısının ardından önemli açıklamalarda bulundu.

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65 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 153. gününde icra edilen harekat kapsamında tespiti yapılan 65 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Son bir haftada 21 terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, terörle mücadele kapsamında son bir haftada hava ve kara unsurlarınca gerçekleştirilen 228 operasyonda 21 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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Astana'da ateşkesin güçlendirilmesi çağrısı

Dışişleri kaynakları, Astana görüşmelerinde rejim ile muhalefet heyetinin bir arada olmasının kayda değer bir husus olarak görüldüğünü bildirdi.

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Efsane başkana veda

Gençlerbirliği'nin 38 yıllık Başkanı İlhan Cavcav, Ankara'da gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı. Cenaze namazına Başbakan Yıldırım'ın yanı sıra, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, siyasiler ve spor camiasının önde gelen isimleri katıldı.

