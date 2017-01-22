Günün özeti

İlhan Cavcav hayatını kaybetti Ankara - Gençlerbirliği Kulübü Başkanı İlhan Cavcav hayatını kaybetti. ... Trump'ın açıklamalarını ve referandumu değerlendirdi İstanbul - Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD Başkanı Trump'ın Ortadoğu'yla ilgili açıklamalarının, "Şu anda Ortadoğu ile ilgili bazı söylemler kulağımıza geliyor ki bu söylemler rahatsız edici. Ortadoğu ile yakından uzaktan ilgisi olmayanlar tarihi bir yanlışın içine düşecek bir karar verirlerse bu insanlık için isabetli olmaz" dedi. ... "MHP TBMM'deki duruşunun aynısını..." Ankara - MHP Genel Başkanı Bahçeli, "MHP, Türkiye Büyük Millet Meclisinde göstermiş olduğu ahlaki duruşun, olgun ve sorumlu tavırla birlikte isabetli kararın aynısını referandum sürecinde de ortaya koyacaktır" dedi. ... Usta oyuncuya veda İstanbul - Usta oyuncu Ayberk Atilla, son yolculuğuna uğurlandı. ... 11 DEAŞ'lı terörist daha öldürüldü Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 152. gününde icra edilen harekat kapsamında tespit edilen 11 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 2 teröristin de yaralandığını bildirdi. ... Emniyet ve AK Parti binalarına saldıran terörist yakalandı İstanbul - Emniyet Müdürlüğü binası ve AK Parti İl Binasına yönelik lav silahlı saldırı ile ilgili aranan DHKP-C terör örgütü üyesi Ş.T., Tekirdağ'da yakalandı. ... Ölü sayısı 36'ya yükseldi Andhra Pradesh - Hindistan'da trenin raydan çıkması sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 36'ya yükseldi.
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