Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, idam yasasının parlamentodan geçmesi halinde bunu onaylayacağını söyledi. Erdoğan, "George ne der, Hans ne der beni ilgilendirmez. Benim milletim ne der beni bu ilgilendirir" dedi.

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Anayasa değişiklik teklifi kabul edildi

Anayasa değişiklik teklifi 339 oyla kabul edildi.

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46 DEAŞ'lı terörist öldürüldü, 16'sı yaralandı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında 46 DEAŞ terör mensubunun etkisiz hale getirildiğini, 16'sının yaralandığını ve 2 silahlı aracın imha edildiğini bildirdi.

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Usta oyuncu Ayberk Atilla hayatını kaybetti

Bir süredir kanser tedavisi gören oyuncu Ayberk Atilla 71 yaşında hayata gözlerini yumdu. Çok sayıda film, dizi ve tiyatro oyununda rol alan Atilla'nın ölüm haberi sevenlerini yasa boğdu.

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Mustafa Koç ölüm yıl dönümünde mezarı başında anıldı

Koç Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Koç, ölümünün 1'inci yılında Zincirlikuyu Mezarlığı'ndaki kabri başında düzenlenen törenle anıldı.

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Esenyurt saldırganı kamerada

İstanbul Esenyurt'ta polis ekibine silahlı saldırı düzenleyen saldırganın kaçma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

