Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

Günün önemli gelişmelerini sizin için derledik.

El Bab'ta hain saldırı: 5 şehit

El Bab'ın Suflaniyah bölgesinde terör örgütü DEAŞ tarafından gerçekleştirilen bombalı araç saldırısı sonucunda 5 Türk askeri şehit oldu.

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"Anayasa çalışmalarının bugün tamamlanmasını umuyoruz"

Başbakan Binali Yıldırım, anayasa değişikliği görüşmelerinin ikinci turuyla ilgili, "Bugüne kadar 11 madde onaylandı, bugün tamamlamayı ümit ediyoruz" dedi.

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18 milyon öğrenci karne aldı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, 2016-2017 eğitim öğretim yılı 1'inci Dönem Karne Dağıtım Törenine katıldı.

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İşte Fırat Kalkanı'nda etkisiz hale geitirilen terörist sayısı

Fırat Kalkanı Harekatının başlangıcından bugüne kadar bin 667'si ölü olmak üzere bin 940 DEAŞ'lı terörist ile 300'ü ölü olmak üzere 315 PKK/PYD'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi.

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Başbakan Yardımcısı Şimşek'ten İHA'ya özel açıklamalar

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek, Davos'ta İHA'ya özel açıklamalarda bulundu. Şimşek, Cumhurbaşkanlığı sistemi, doların yükselişi gibi konulara açıklık getirdi.

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İTÜ'de FETÖ operasyonu: 27 gözaltı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün İstanbul Teknik Üniversitesi yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 41 kişiden 27'si gözaltına alındı.

