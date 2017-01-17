17.01.2017 17:59 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Afganistan'da eğitim almış, 4 dil bilen bir terörist"

İstanbul - Vali Vasip Şahin, Ortaköy katliamcısı Abdülkadir Masharipov'la ilgili, "1983 Özbekistan doğumlu. Afganistan'da eğitim almış ve 4 dil bilen, iyi yetiştirilmiş bir terörist" bilgisini verdi.

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"Kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortaköy saldırısını gerçekleştiren teröristin yakalanmasına ilişkin, "Artık bu ülkede kimsenin yaptığı yanına kâr kalmayacak. Hukuk devleti sınırları içinde herkesten hesap sorulacaktır" dedi.

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İşte Demirtaş ve Yüksekdağ'a istenen ceza

Diyarbakır - Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamelere göre, Selahattin Demirtaş hakkında 142, Figen Yüksekdağ hakkında ise 83 yıla kadar hapis cezası istendi.

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Başbakan: Şu an sorgulaması devam ediyor

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, Reina katliamcısının yakalanmasına ilişkin, "Şu an sorgulaması devam ediyor. Bununla ilgili birçok detay var ama sorgulama aşamasında olduğu için bu kadarını söylemekle yetinelim" dedi.

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116 DEAŞ hedefi vuruldu: 20 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı'nın 147'nci gününde, havadan ve karadan yapılan 116 atışta 20 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.

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Aziz Yıldırım'a ceza

İstanbul - Profesyonel Futbol Disiplin Kurulu (PFDK), Fenerbahçe Kulübü Başkanı Aziz Yıldırım'a 45 gün hak mahrumiyeti ve 30 bin TL para cezası verdi.

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Buzdan sal yapıp nehrin karşısına geçtiler

Bayburt - Çoruh Nehri'nde balık avlayan vatandaşlar ilginç ve tehlikeli bir yönteme başvurdu. Yeni avlak için nehrin karşısına geçmeleri gereken 3 kişi, üzerine çıktıkları buz tabakasını adeta bir sal gibi kullandı.

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Dedeler leğenlerle kaydı: Kahkaha garantili

Erzurum - Merkez Aziziye ilçesi Başçakmaklar Köyünde yaşayan dedeler, Palandöken'deki kadınlara özenip, leğenle kayak yarışı yaptı.



