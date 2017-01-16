16.01.2017 18:04 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Kırgızistan'da ölü sayısı 37'ye yükseldi

Bişkek - Türk kargo uçağının Bişkek'te düşmesi sonucu hayatını kaybedenlerin sayısı 37'ye yükseldi.

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18 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 146'ıncı gününde havadan ve karadan icra edilen harekatlarda toplam 18 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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İzmir'de aldatma cinneti: 3 ölü

İzmir - Aliağa ilçesinde eşini başka bir erkekle evde yakalayan adam, önce karısı ve sevgilisini öldürdü, ardından da intihar etti.

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İETT otobüsün ünlü spikere çarpma anı kamerada

İstanbul - Sarıyer'de İETT otobüsünün, haber spikeri Caner Karaer'e çarpma anı, güvenlik kameralarına yansıdı.

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İşsizlik rakamları açıklandı

İstanbul - Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2016 yılı Ekim'de geçen yılın aynı ayına göre 500 bin kişi artarak 3 milyon 647 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 1,3 puanlık artış ile yüzde 11,8 seviyesinde gerçekleşti.

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Türkiye'nin ilk şehir hastanesi hasta kabulüne başladı

Yozgat - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın '14 yıllık hayalimdi' dediği şehir hastanelerinin ilki olan 'Yozgat Şehir Hastanesi', hasta kabulüne başladı.

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Türkiye'nin Gazze'ye elektrik yardımı sevinçle karşılandı

Gazze - Türkiye'nin, Gazze'deki elektrik sıkıntısını hafifletmek için yapacağı 15 milyon litre yakıt yardımı Gazze halkı tarafından sevinçle karşılandı.



