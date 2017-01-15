Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Fırat Kalkanı'nda 9 terörist daha öldürüldü
Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 145. gününde 9 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
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14, 15 ve 16. maddeler kabul edildi
Ankara - Anayasa değişiklik teklifinin 14, 15 ve 16. maddeleri kabul edildi.
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İstanbul'da bir mahalle hırsız nöbetinde
İstanbul - Güngören'de hırsızlıklardan bunalan Mehmet Nesih Özmen Mahallesi sakinleri, çareyi sabaha kadar nöbet tutmakta buldu. Hırsızların iş yerlerine ve apartmanlara girdiği o anlar ise güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.
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Musul'da Irak Ordusunun ilerleyişi sürüyor
Musul - Irak ordusu, Musul Üniversitesi ve Cumhuriyet Sarayını terör örgütü DEAŞ'tan geri aldı.
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Zincirleme facia: 6 ölü, 16 yaralı
Guangdong - Çin'de yaşanan zincirleme trafik kazasında 6 kişi öldü, 16 kişi yaralandı.