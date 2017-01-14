14.01.2017 17:58 Günün özeti

Günün önemli olaylarını sizler için derledik. Günün önemli olaylarını sizler için derledik.



Erdoğan'dan "Küresel vatandaşlık" açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yatırım yapan yabancılara vatandaşlık verilmesi ile ilgili olarak, "İstiyoruz ki küresel bir yapıyı, adeta bir küresel vatandaşlık anlayışı ile ülkemizi merkez alarak burada toparlayalım. Bu adımı atmamız lazım" dedi.



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İşte Fırat Kalkanı'nda etkisiz hale getirilen terörist sayısı

Türk Silahlı Kuvvetleri, Fırat Kalkanı Harekatı'nın başlangıcından bugüne kadar DEAŞ mensubu bin 775 terörist ile PKK/PYD mensubu 310 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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"46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edildi"

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), kara sınırlarında alınan etkin tedbirler sonucunda; yüzde 89,5'i Suriye sınırında olmak üzere meydana gelen 57 bin 186 hudut olayında, 46 bin yasa dışı hudut geçiş teşebbüsüne müdahale edildiğini; 390 bin 336'sı Suriye vatandaşı olmak üzere 424 bin 641 şahsın yakalandığını bildirdi.



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Teklifin 10. ve 11. maddeleri kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi 10. ve 11. maddeleri kabul edildi.



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18 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Fırat Kalkanı Harekatı'nın 144'üncü gününde 18 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi. Ateş destek vasıtalarıyla 214 DEAŞ hedefi ateş altına alınırken, Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da Bab ve Bzagah'da bulunan 14 DEAŞ hedefini imha etti.



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Şişli Etfal Hastanesinde yangın paniği

İstanbul'da Şişli Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesinde Kadın Doğum Hastalıkları ve Doğum Acil bölümünde yangın çıktı.



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Denizli'de feci kaza: 3 ölü, 5 yaralı

Denizli'de otomobil ile hafif ticari aracın kafa kafaya çarpışması sonucu kişi 3 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi yaralandı.



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Çaldıkları otomobilde uyuyan hırsızlara kelepçeli 'günaydın'

Bursa'da çaldıkları otomobili adliye otoparkı önüne park edip içinde uyuya kalan sabıkalı 2 hırsız kıskıvrak yakalandı. Sabah saatlerinde camı çalıp kendilerini uyandıran trafik polislerini karşılarında görünce kaçmaya çalışan 2 zanlı, yaka paça gözaltına alındı.



