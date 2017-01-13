13.01.2017 18:07 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Türkiye erken seçime gidecek mi ?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TBMM'de görüşülen anayasa değişikliği görüşmeleriyle ilgili açıklamalarda bulundu. Erken seçim tartışmalarına değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Parlamento çalışamaz hale getirilirse düşünülmeyecek şeyler değil" dedi.

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Teklifin 7. ve 8. maddeleri kabul edildi

Anayasa değişikliği teklifi 7. ve 8. maddeleri 340'ar oyla kabul edildi.

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Bakan Yılmaz yeni müfredatın taslağını açıkladı

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, yeni müfredatın taslağını açıkladı.

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41 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nda 41 DEAŞ'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Ekmeğe zam var mı ?

Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik, "Buğday ve un fiyatlarından kaynaklı ekmeğe zam olmayacak" dedi.

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Fabrikada patlama: 1 ölü, 15 yaralı

Kocaeli'nin Dilovası ilçesinde bulunan organize sanayi bölgesindeki bir çelik dönüşüm fabrikasında meydana gelen patlamada 1 kişi öldü, 15 kişi yaralandı.



