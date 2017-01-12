12.01.2017 18:14 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Hedefinde Meclis'i birbirine katan CHP vardı

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Meclis Genel Kurulunda anayasa değişikliği teklifi görüşmelerinde kavga çıkaran CHP'li vekilleri eleştirerek, "Gelirsin, söyleyeceklerini o kürsüde söylersin. Ondan sonra da yerine geçer oturursun. O kürsü yıkmak için oraya konmadı. O kürsü söyleyecek sözü olanlar için oraya koyuldu" dedi.

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İbrahim Kalın'dan ABD'nin o paylaşımına tepki

Ankara - Amerika'nın PYD'nin sözcülüğünü yaptığı paylaşıma ilk tepki Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan geldi.

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Erdoğan Putin'le görüştü

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Federasyonu Başkanı Vladimir Putin ile telefon görüşmesi yaptı.

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İş dünyasından anayasa değişikliğine tam destek

İzmir - MÜSİAD Genel Başkanı Nail Olpak, anayasa değişikliğinin iş adamları için büyük artılar getireceğini belirterek, "Yarın bakıldığında hükümet başka partiden cumhurbaşkanı başka partiden olduğu zaman bir çekişme olacak. İş dünyası çekişme arzu etmez" dedi.

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DEAŞ havadan karadan vuruldu: 22 terörist öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı'nın 142. gününde 160 DEAŞ hedefi ateş destek vasıtaları ile vuruldu. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar da El Bab bölgesinde bulunan 40 DEAŞ hedefini imha etti. Gün içinde 22 terörist etkisiz hale getirildi.

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TÜSİAD'ın yeni başkanı belli oldu

İstanbul - Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneğinin yeni Yönetim Kurulu Başkanı Erol Bilecik oldu.

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15 dakikada 115 bin liralık soygun

İstanbul - Başakşehir'de pantolon ve penye imalatı yapan bir tekstil dükkanına giren 5 kişi, 115 bin lira değerindeki kumaşları getirdikleri araca yükleyerek olay yerinden kaçtı. Hırsızlık olayı iş yerine ait güvenlik kameraları tarafından kaydedildi.

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17. hafta hakemleri açıklandı

İstanbul - Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında oynanacak karşılaşmaları yönetecek hakemler açıklandı.



