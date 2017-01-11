11.01.2017 19:06 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Bakandan 'Başika' açıklaması: DEAŞ temizliğinden sonra...

Kırklareli - Milli Savunma Bakanı Fikri Işık, Başika'da Türk askerinin varlığına ilişkin, "Bütün bölge terör örgütlerinden arındırıldıktan sonra Türk tarafıyla Irak tarafı Başika kampı konusunu tekrar oturup değerlendirecek. DEAŞ temizliğinden sonra bu konuyu dostane şekilde çözeceğiz" dedi.

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İzmir'deki hain saldırıyı PKK üstlendi

İzmir - İzmir'de gerçekleştirilen hain saldırıyı terör örgütü PKK'nın kolu TAK üstlendi.

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335 DEAŞ hedefi vuruldu, 11 terörist etkisiz hale getirildi

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 141'inci gününde, 335 DEAŞ terör örgütü hedefine ateş destek vasıtaları ile atış yapıldı. Türk Hava Kuvvetlerine ait uçaklar tarafından, El Bab bölgesinde bulunan 12 DEAŞ terör örgütü hedefine yönelik düzenlenen hava harekatında en az 11 terörist etkisiz hale getirildi.

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FETÖ soruşturmasında 60 iş adamı tutuklandı

İstanbul -FETÖ adına himmet topladıkları iddiasıyla gözaltına alınan 380 iş adamından, aralarında Boydak Holding eski Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Boydak'ın kardeşi Bekir Boydak ve oğlu Mahmut Sami Boydak'ın da bulunduğu 60'ı tutuklandı.

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Rüzgar Çetin'in cezası 7 yıl 6 aya çıkarıldı

İstanbul - Beşiktaş'ta meydana gelen trafik kazasında, polis memurunun ölümüne neden olan ünlü yönetmen Sinan Çetin'in oğlu Rüzgar Çetin'in cezası, İstinaf Mahkemesi tarafından 7 yıl 6 aya çıkarıldı. Çetin'in 2 yıl süreyle ehliyetine el konulurken, hakkındaki adli kontrol kararı da kaldırıldı.

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Yurttan kar manzaraları

İstanbul - İstanbul'da geçtiğimiz cuma akşamından bu yana devam eden kar yağışı etkisini kaybetti. Anadolu'da ise kar yağışı etkisini artırdı.

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Cari açık arttı

İstanbul - Cari işlemler açığı, 2016 yılının kasım ayında bir önceki yılın aynı ayına göre 32 milyon dolar artarak 2 milyar 268 milyon dolar olarak gerçekleşti.

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Barajlardaki doluluk oranı yüzde 60'a çıktı

İstanbul - Marmara bölgesinde etkili olan yoğun kar ve sağanak yağış barajlardaki su seviyesini arttırdı. İstanbul'a su sağlayan barajların doluluk oranı yüzde 60'ı buldu.



