Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.
Polis kontrol noktasına saldıran terörist öldürüldü
Gaziantep - İl Emniyet Müdürlüğünün araç giriş kontrol bölümündeki polis noktasına silahlı saldırı düzenlendi. Çıkan çatışmada terörist ölü ele geçirildi. Olayda 1 polis memuru da hafif şekilde yaralandı.
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"Güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar yapılıyor"
Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin içeride ve dışarıda çok büyük saldırılar altında olduğunu belirterek, "Güçlü ve güçlenen bir ülke olduğumuz için bu saldırılar yapılıyor" dedi.
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İstanbul'da okullar yarın da tatil
İstanbul - İstanbul'da kar tatili bir gün daha uzadı.
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19 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi
Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 140'ıncı gününde 340 DEAŞ hedefine atış yapılırken, 27 DEAŞ hedefi de havadan vuruldu. 19 terörist de etkisiz hale getirildi.
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Merkez'den dolara müdahale
İstanbul - Merkez Bankası, 2 gündür dolar tarihi rekorlarını tazeleyen dolara müdahale etti.
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AK Parti'den Celal Kılıçdaroğlu kararı
Ankara - AK Parti, Kemal Kılıçdaroğlu'nun kardeşi Celal Kılıçdaroğlu'nun AK Parti'ye üye olduğu haberlerinin asılsız olduğu, Kılıçdaroğlu'nun partiye üyelik talebinin etik nedenlerden dolayı kabul edilmeyeceği yönünde açıklama yayımladı.
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Galatasaray'da Yasin'e af çıktı
İstanbul - Galatasaray'da süresiz kadro dışı bırakılan Yasin Öztekin'e af çıktı. Başarılı futbolcu, cezalı olduğu Atiker Konyaspor maçının ardından takıma dahil edilecek.
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Bir anda gökyüzünde belirdi
Arhangelsk : Meteor geceyi böyle aydınlattı.