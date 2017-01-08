08.01.2017 18:10 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"PKK'nın Şengal'de yuvalanması..."

İstanbul - Başbakan Binali Yıldırım,"PKK'nın batıya doğru yayılması, Şengal bölgesinde yuvalanması asla ve asla kabul edeceğimiz bir şey değildir. Bu bir güvenlik meselesidir" dedi.

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İstanbul'da okullar tatil edildi

İstanbul - İstanbul'da okullar yarın için tatil edildi.

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Hedefinde yine anayasa değişikliği vardı

Ankara - Kemal Kılıçdaroğlu, cumhurbaşkanlığı sistemine yine sert eleştiriler yöneltti.

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69 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatında son 24 saat içinde toplam 69 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

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25 bin kişi Sarıkamış şehitleri için yürüdü

Kars - Sarıkamış Harekatının 102. yılı etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Türkiye Şehitleri ile Yürüyor" yürüyüşü, Gençlik ve Spor Bakanı Akif Çağatay Kılıç, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile birlikte Türkiye'nin dört bir tarafından Kars'ın Sarıkamış ilçesine gelen 7'den 70'e her yaştan yaklaşık 25 bin kişinin katılımıyla gerçekleşti.

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Kıbrıs müzakerelerinde kritik dönemeç

Cenevre - BM gözetiminde sürdürülen Kıbrıs müzakereleri, 9-12 ocak tarihlerinde Cenevre'de devam edecek.



