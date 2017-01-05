05.01.2017 17:56 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Milletimizi birbirine düşüremeyecekler"

İstanbul - İstanbul'daki terör saldırısının milletin birliğine yönelik olduğunu belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Milletimizi birbirine düşüremeyecekler, kardeşliğimizi bozamadılar, bozamayacaklar" dedi.

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35 ilde FETÖ operasyonu: 380 iş adamına gözaltı kararı

İstanbul - Cumhuriyet Başsavcılığı, "himmet" adı altında para toplayarak FETÖ'ye finansman sağladıkları gerekçesiyle 380 iş adamı hakkında gözaltı kararı çıkardı.

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TSK: 1'i sözde emir 38 DEAŞ'lı öldürüldü

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında yapılan operasyonlarda, 1'i sözde DEAŞ emiri olmak üzere 38 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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FETÖ'den komutanlara ilk ceza: İkisine de müebbet !

Erzurum - FETÖ soruşturmasında komutanlara ilk ceza Erzurum'da verildi. Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) kapsamında tutuklanan iki komutan, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

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2 bin 200 aile Halep'e döndü

İstanbul - Ateşkesle birlikte 2 bin 200 aile Halep'e döndü.



