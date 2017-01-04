04.01.2017 18:01 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Türkiye teslim oldu demek teröristle aynı safta yer almaktır"

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, isim vermeden CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, "'Türkiye teröre teslim oldu' demek teröristle, terör örgütleri ile aynı safta yer almaktır. Terör örgütlerinin tüm amacı birilerine işte bu sözü söyletmektir" dedi.

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"15 Temmuz'da bir koalisyon hükümeti olsaydı..."

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "Anayasa değişikliği bir ihtiyaçtır. Eğer, 15 Temmuz'da bir koalisyon hükümeti olsaydı, zayıf iktidar olsaydı, ne olurdu bu ülkenin hali? Yeniden bir darbe, kaybedilen yıllar. Türkiye, onun için güçlü olmak mecburiyetinde" dedi.

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Komisyon çalışmalarını tamamladı: Başkan açıklama yaptı

Ankara - 15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu çalışmalarını tamamladı. Başkan Reşat Petek, komisyonun yaptığı çalışmalara dair bilgi verdi.

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OHAL 3 ay daha uzatıldı

Ankara - Olağanüstü Hal'in 3 ay daha uzatılmasına ilişkin tezkere, TBMM Genel Kurulunda kabul edildi.

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6 DEAŞ'lı terörist daha etkisiz hale getirildi

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), 104 DEAŞ hedefinin ateş vasıtaları ile atış yapılarak baskı alına alındığını, çatışmalar ve topçu atışları sonucu 6 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

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Trabzon'da vahşet: Annesi ve 3 kardeşini öldürdü

Trabzon - Sürmene ilçesinde bugün cinnet getiren bir şahıs, annesi ile 3 kardeşini silahla vurarak öldürdü.



