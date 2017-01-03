03.01.2017 18:03 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Mekan ve zaman dikkate alındığında amaç çok açık"

Ankara - Başbakan Binali Yıldırım, "İstanbul'da gerçekleştirilen terör saldırısı seçilen mekan ve zaman dikkate alındığında amacının ne olduğu çok açıktır. Bu saldırıyla etnik kökenli, mezhep temelli ayrıştırmaya, kışkırtmaya yönelik ülkemizde süreç başlatılmak isteniyor" ifadelerini kaydetti.

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18 DEAŞ'lı öldürüldü, 37'si yaralandı

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatı'nın 133'üncü gününde devam eden operasyonlar kapsamında 18 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi, çoğu ağır olmak üzere 37 terörist yaralandı.

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Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi

Ankara - Suikast iddiaları üzerine CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na zırhlı araç tahsis edildi.

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Soylu: PKK'ya katılım 5 kişiye düştü

Ankara - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, terör örgütü PKK'ya katılım oranının son iki ayda 5'e kadar düştüğünü ifade ederek, "Teslim olma son 17 yılın en yüksek seviyesine çıkmıştır" dedi.

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"Reina katliamı aslında..."

Ankara - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Türkiye'yi de içine alan Ortadoğu'daki emperyalist pis kurgunun tetikçilerinden birisi PKK-PYD ise diğerleri kesinlikle FETÖ ve IŞİD'tir. 1 Ocak 2017 Reina katliamı aslında, 15 Temmuz FETÖ darbe kalkışmasının artçı sarsıntısıdır ve bunlar birbirine eklemlidir" dedi.

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Enflasyon rakamları açıklandı

İstanbul - Enflasyon rakamları açıklandı. 2016 yılında tüketici fiyat endeksi yüzde 8,53, yurt içi üretici fiyat endeksi ise yüzde 9,94 olarak gerçekleşti.

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Plajda üzerine yıldırım düştü

Sao Paulo - Brezilya'da plajda yürüyen kadının üzerine yıldırım düştü.

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Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı

İstanbul - Galatasaray'da Hamit Altıntop'la yollar ayrıldı. 2012-2013 sezonunun başında Real Madrid'den transfer edilen 34 yaşındaki oyuncunun sözleşmesi karşılıklı olarak feshedildi.



