01.01.2017 18:18 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



İstanbul'da gece kulübüne terör saldırısı: 39 ölü, 65 yaralı

İstanbul - Ortaköy'de bulunan ünlü bir gece kulübüne terör saldırısı düzenlendi. Olayda biri polis 39 kişi hayatını kaybetti, 65 kişi de yaralandı.

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"İstanbul'daki vahşi saldırı..."

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "İstanbul'daki vahşi saldırı, terörün ayrım yapmadan kan dökmeyi, can almayı, can acıtmayı hedeflediğini açıkça ortaya koymuştur. Birbirimizle daha fazla kenetlenmek suretiyle, bu tür kirli oyunlara asla geçit vermeyeceğiz" dedi.

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"Noel Baba kılığının aslı astarı yok"

İstanbul - Ortaköy'deki saldırganın "Noel baba" kılığında gece kulübüne girdiği yönündeki iddiaları yalanlayan Başbakan Binali Yıldırım, "Bunların hepsi tevatür. Aslı astarı yok. Bildiğiniz silahlı bir terörist" dedi.

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34 DEAŞ'lı terörist öldürüldü

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatında 34 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi.

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Diyanet İşleri Başkanı uyardı: Amaç fitne ve toplumu bölme

İstanbul - Diyanet İşleri Başkanı Mehmet Görmez, İstanbul'daki terör saldırısına ilişkin, "Bu insanlık dışı katliamın bir pazarda ve bir mabette yapılmasıyla eğlence yerinde yapılmasının bir farkı yoktur. Teröristlerin hedefi mekanlar değil, insandır, ülkedir, millettir, insanlıktır" dedi.

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TSK'dan 'Ortaköy' açıklaması

Ankara - Türk Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, İstanbul'daki terör saldırısında hayatlarını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralıları acil şifalar dilendi. Açıklamada, "Terörle mücadelemiz aynı azim ve kararlılıkla devam edecektir" denildi.

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Saldırının ardından dünyadan gelen mesajlar

Washington - İstanbul Ortaköy'de gece kulübüne yönelik düzenlenen saldırıya dünyadan kınama mesajları geldi.

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Yurttan kar manzaraları

Kocaeli - Soğuk ve yağışlı hava tüm yurtta etkili oluyor.



