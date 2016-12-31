31.12.2016 17:52 Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik



Yıldırım mültecilere seslendi: "Kimse yoksa Türkiye var"

Kilis Öncüpınar Kampında barınan Suriyeli mültecileri ziyaret eden Yıldırım, "Sizin çığlıklarınıza biz kulak verdik. Eldeki imkanları seferber ederek yine yardıma koşan ilk ülke olduk" dedi. Yıldırım, "Hiç kimse yoksa biz varız, Türkiye var. Tayyip Erdoğan var. 80 milyon Türk milleti var" ifadelerini kullandı.



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Osmangazi ve 3.köprü geçiş fiyatları değişti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, yarın itibariyle Osmangazi Köprüsü'nde yaklaşık yüzde 20'lik bir indirim sağlayacaklarını ve ücretin 65 lira 65 kuruş olacağını belirterek, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'nde ise 11 lira 95 kuruşa tekabül eden fiyatın yarından itibaren geçerli olacağını açıkladı.



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23 DEAŞ'lı terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatı'nın 130'uncu gününde 3 muhalifin şehit olduğunu, 2 muhalifin yaralandığını, 23 DEAŞ terör örgütü mensubunun etkisiz hale getirildiğini açıkladı.



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Önce kokladı sonra çaldı

Bursa'da bir camiye ayakkabı çalmaya giren hırsız ayakkabıları önce kokladı sonra çaldı.



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Otomobil ile otobüs böyle çarpıştı

Otomobil ile otobüs çarpıştı, 1 kişi hayatını kaybetti.



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Soyguna gitti, kalp krizi geçirdi

Soyguna gitti, kap krizi geçirdi.



