Günün özeti

Başbakandan emeklilere promosyon müjdesi
Başbakandan emeklilere promosyon müjdesi
Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, "Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak" dedi.
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Bakan Elvan: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıp
Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel felaketinde 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu açıkladı.
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Trabzon'da 'Kadınlar Hali' son günlerini yaşıyor
Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları "Kadınlar Hali" kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor.
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DEAŞ emiri öldürüldü!
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin etkisiz hale getirildiği açıkladı.
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Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı
Kontrolden çıkan motosiklet anne ve kızına böyle çarptı.
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Türk ve Rus jetleri DEAŞ'ı vurdu: 38 terörist etkisiz hale getirildi
Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 129'uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. Türk ve Rus jetlerinin ayrı ayrı hava harekatlarında ise toplamda 38 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.