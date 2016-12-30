30.12.2016 18:14 Günün özeti

Başbakandan emeklilere promosyon müjdesi Başbakandan emeklilere promosyon müjdesi

Başbakan Binali Yıldırım, yeni yıl öncesi emeklilere promosyon müjdesi vererek, "Bin lira altında emekli maaşı alanlara bir seferde 300 lira, bin lira-2 bin arası 375 lira, 2 bin lira üzerinde maaş alanlara 450 TL ödeme yapılacak" dedi.

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Bakan Elvan: 2 can kaybı var, 3 kişi kayıp

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Mersin'deki sel felaketinde 2 can kaybı yaşandığını, 3 kayıp vakası bulunduğunu açıkladı.

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Trabzon'da 'Kadınlar Hali' son günlerini yaşıyor

Trabzon'un Pazarkapı Mahallesi'nde yaklaşık 60 yıldır hizmet veren, köylü kadınların bahçelerinde, tarlalarında yetiştirdikleri sebze ve meyveleri getirip sattıkları "Kadınlar Hali" kentsel dönüşüm projesi kapsamında yıkılacak olması nedeniyle son günlerini yaşıyor.

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DEAŞ emiri öldürüldü!

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), DEAŞ'ın sözde emirlerinden Ebu Husen Tunusi'nin etkisiz hale getirildiği açıkladı.

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Motosiklet anne ve kızına böyle çarptı

Kontrolden çıkan motosiklet anne ve kızına böyle çarptı.

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Türk ve Rus jetleri DEAŞ'ı vurdu: 38 terörist etkisiz hale getirildi

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 129'uncu gününde 1 askerin şehit olduğunu, 5 askerin yaralandığını açıkladı. Türk ve Rus jetlerinin ayrı ayrı hava harekatlarında ise toplamda 38 DEAŞ terör örgütü mensubu etkisiz hale getirildi.



