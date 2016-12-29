29.12.2016 18:19 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



Suriye'de ateşkes konusunda anlaşma sağlandı

Ankara - Dışişleri Bakanlığı, Suriye'de ateşkese sağlanması konusunda mutabakata varıldığını açıkladı. Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, "Suriye'de çatışan taraflar arasında, ülke genelinde 30 Aralık 2016 günü saat 00.00 itibariyle ateşkese gidilmesi hususunda bir mutabakata varılmıştır" denildi.

...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye sert tepki

Ankara - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, başta ABD olmak üzere teröre destek veren ülkeleri sert bir dille eleştirdi. Erdoğan, Türkiye'nin El Bab'da DEAŞ'a karşı yürüttüğü mücadeleye NATO ve müttefik ülkelerin destek vermediğini söyledi.

...

Asgari ücret açıklandı

Ankara - Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, 1 Ocak 2017 itibariyle net asgari ücretin bin 404 TL olduğunu açıkladı.

...

"ABD YPG'ye destek veriyor, nokta"

Ankara - ABD Ankara Büyükelçiliğinin yaptığı "ABD hükumeti, YPG veya PKK'ya silah ya da patlayıcı sağlamamıştır, nokta" açıklamasına Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu aynı üslupla yanıt verdi: "ABD, YPG ve PYD'ye destek veriyor, nokta"

...

Baba kız selde böyle sürüklendi

Mersin - Mersin'de 2 kişi sel sularına kapıldı, o anlar kameraya yansıdı.

....

İstanbul'da kamyon dehşeti: 6 aracı ezdi

İstanbul - Maltepe'de freni patlayan bir vinç kamyonu, kontrolünü kaybederek benzin istasyonuna daldı ve 6 aracı ezdi. Feci kazada 5 kişi yaralandı.



