28.12.2016 18:03 Günün özeti

Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik. Günün tüm önemli gelişmelerini sizin için derledik.



"Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamadık"

Ankara - Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin son 14 yılda pek çok alanda tarihi başarılar imza attığını belirterek, "Sadece iki alanda arzu ettiğimiz seviyeye ulaşamamış olmaktan dolayı üzgünüm. Bunlardan biri eğitim diğeri ise kültür-sanattır. Önümüzdeki dönem, bu iki alanı önceliklerimizin en başına çıkartmak mecburiyetindeyiz" dedi.

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44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü: 117'si de yaralı

Ankara - Fırat Kalkanı Harekatının 127. gününde, ateş destek vasıtılarıyla yapılan atışlarla 44 DEAŞ'lı terörist öldürüldü. Atışlar sonucu 117 teröristin de yaralandığı belirlendi.

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Ankara Valiliği: 34 muvazzaf asker FETÖ'den gözaltına alındı

Ankara - Ankara Valiliği, FETÖ/PDY'ye yönelik 22 ilde yürütülen soruşturma kapsamında toplam 34 muvazzaf askeri personelin gözaltına alındığını açıkladı.

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Bu kez de halk otobüsü çaldılar

İstanbul - Sultanbeyli'de bir özel halk otobüsüne giren hırsızlar dakikalar içerisinde çalıştırdığı otobüsü çalarak kayıplara karıştı. Pes dedirten hırsızlık güvenlik kamerasına saniye saniye yansırken, otobüsle kaza yapan hırsızlar kıskıvrak yakalandı.

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Karşınızda 'Faturamatik Yakup'

Ordu - 'Faturamatik Yakup' olarak tanınan 38 yaşındaki Yakup Akdeniz, esnafın adeta eli ayağı oldu. Şehrin maskotu haline gelen 'Faturamatik Yakup', esnafın faturalarını yatırıp aldığı harçlıkla geçimini sağlıyor.

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Prenses Leia hayata gözlerini yumdu

Washington - Ünlü oyuncu Carrie Fisher hayata gözlerini yumdu.



