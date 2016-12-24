24.12.2016 17:51 Günün özeti

Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik. Günün önemli gelişmelerini sizler için derledik.



"Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurulmasına müsaade etmeyeceğiz"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fırat Kalkanı operasyonu ile ilgili yaptığı açıklamada "Dertleri Kuzey Suriye'de yeni bir devlet kurmak. Biz böyle bir devletin kurulmasına müsaade etmeyeceğiz, bu böyle bilinmeli" dedi.



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"Orada bulunma sebebimiz tehditleri engellemek"

Başbakan Binali Yıldırım, Fırat Kalkanı Harekatını eleştirenlere yanıt vererek, "Bizim Suriye toprağıyla ne işimiz var. Bizim orada bulunma sebebimiz, güney sınırında yaşayan vatandaşlarımızın güvenliğini sağlamak, gelen tehditleri engellemek" dedi.



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DEAŞ havadan karadan vuruldu: 68 terörist öldürüldü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK), Fırat Kalkanı Harekatının 123'üncü gününde 147 DEAŞ terör örgütü hedefinin karadan ve havadan vurulduğunu belirterek, toplam 68 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.



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Kütahya'da ev yangını: 2 çocuk can verdi

Kütahya'da 2 katlı bir evde çıkan yangında 2 çocuk hayatını kaybetti. Çocukların cansız bedenlerine ulaşılırken, olay yerinde soğutma çalışmaları devam ediyor.



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İnanılmaz kurtuluş kamerada

Bebek arabasındaki çocuğa kamyon çarptı, 3 yaşındaki çocuk kazayı hafif yaralı atlattı.



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2 çocuğu böyle kurtardı

Adam 2 çocuğu böyle kurtardı.



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Halk otobüsünden akaryakıt hırsızlığı kamerada

İstanbul Çekmeköy'de lüks bir araçla özel halk otobüsünün yanına yanaşan hırsızlar, araçlarından inmeden otobüsün yakıt deposundan yaklaşık 500 litre mazot çaldı. İki dakika içerisinde gerçekleşen hırsızlık anı ise saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.



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Kapıyı açmak isteyen çocuk canından oluyordu

Kapıyı açmak isteyen çocuk az kalsın canından oluyordu.



