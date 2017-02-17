Günümüzün en popüler estetik operasyonları

Estetik zaman içerisinde popülerliğini hiçbir zaman yitirmese de bazı dönemler farklı farklı estetik operasyonları daha popüler olmayı başarır. Bundaki en önemli etken televizyon yıldızlarının, sosyal medya fenomenlerinin yaptırdığı estetik uygulamaların normal kişiler tarafından da yapılmak istenmesidir. İnsanların hayranı olduğu ünlünün yaptırdığı estetikleri yaptırmak istemesi oldukça normal bir durumdur. Bu yüzden kimse suçlanamaz. Güzel ve çekici olmak herkesin hakkıdır. Bu hakka da herkes saygı duymak zorundadır. Kadınlar yüzlerine çok önem verir ve en ufak bir kusur dahi istemezler. Dudak ve burun estetikleri her daim popüler olsa da son zamanlarda kepçe kulak estetiği en az onlar kadar revaçtadır. Kulaklar yüzü doğrudan etkileyen organlar oldukları için buradaki bir bozukluk tüm yüzü etkileyecektir. Kepçe kulaklar ile yaşamak bir kader değildir. Yalnızca küçücük bir operasyon ile sağlıklı ve güzel kulaklara kavuşmak mümkündür. Son zamanlarda büyük kalça ince bacak kombinasyonu bütün kadınların sahip olmak istediği özelliklerdir. Fakat buna kavuşmak ne yazık ki kolay değildir. Bacakları sürekli antrenmanlı tutmak gerekmektedir. En ufak bir ara yapılan tüm sporun boşa gitmesine neden olmaktadır. Bu da oldukça zorlu bir süreçtir. Fakat bilim ve tıp sayesinde artık bu vücudu elde etmek çok kolaydır. İlk olarak yapılacak bir bacak estetiği sayesinde bacaklardaki yağ oranı en aza indirilir. Daha sonra varsa simetri farkı ortadan kaldırılarak düzgün şekli olan bacaklar meydana getirilir. Sonra da kalça bölgesine yapılacak bir silikon operasyonu ile aylar hatta yıllar süren bir çalışma ürünü yalnızca saatler içerisinde ortaya çıkacaktır. Aynı şey kollar için de geçerlidir. Yapılacak olan bir kol estetiği yardımıyla kollardaki fazla yağ yok edilecektir. Sarkmalar da ortadan kaldırılacaktır.