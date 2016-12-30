30.12.2016 15:09 Günübirlik kiraladıkları evde esrarı bilgisayar kasasına saklamışlar

Trabzon'da polis ekipleri yapmış oldukları bir çalışma ile uyuşturucu tacirlerinin günü birlik kiraladıkları bir evde bilgisayar kasaları içinde yaklaşık 4,5 kilogram esrar maddesi sakladığını belirledi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı. Trabzon'da polis ekipleri yapmış oldukları bir çalışma ile uyuşturucu tacirlerinin günü birlik kiraladıkları bir evde bilgisayar kasaları içinde yaklaşık 4,5 kilogram esrar maddesi sakladığını belirledi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.



Günübirlik kiralanan evler suç örgütlerinin saklanma yerleri olarak dikkat çekiyor. Son olarak Trabzon Emniyet Müdürlüğü Narkotik ekiplerinin yapmış olduğu çalışmalarda 34 plakalı araç Yomra-Trabzon arasında durdurularak kontrol edildi. Araçta bir miktar uyuşturucu bulunması üzerine şahıs A.K.G. (34) ile birlikte savcılık talimatıyla şahsın kaldığı Pelitli Mahallesi'nde bulunan günü birlik kiralanan bir eve baskın düzenlenerek şahsın suç ortağı M.Ş.T. (40) söz konusu adreste kıskıvrak yakalandı.



Narkotik köpeği ile birlikte evde yapılan aramada çoğunluğu 4 adet bilgisayar kasasına saklanmış toplam 4 kilo 383 gram Kubar esrar maddesi ve 10 adet MKE yapımı 9 milimetre çapında mermi ele geçirildi. Uyuşturucu ticareti yapmak suçundan gözaltına alınan 2 şahıs adliyeye sevk edildi.

