Güngören'de feci kaza: 1 ölü, 3 yaralı

İstanbul Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, o sırada ticari taksiden inen 3 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

İstanbul Güngören'de sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kaldırıma çıkan otomobil, o sırada ticari taksiden inen 3 kişiye çarptı. Kazada 1 kişi hayatını kaybederken 3 kişi yaralandı.

Kaza, saat 01.00 sıralarında Güngören Eski Londra Asfaltı Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Esenler yönüne giden Emrah Ekinci yönetimindeki 34 GZ 0601 plakalı otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyeti kaybetmesi sonucu kaldırıma çıktı. O sırada Şükrü Aktaş yönetimindeki 34 TUC 09 plakalı ticari taksiden inen yolculara kaldırıma çıkan otomobil hızla çarptı. Kaza da otomobil sürücüsü Emrah Ekinci, taksi yolcuları Sedat Özcan(18), Yusuf Taş(16), İbrahim Ceylan(17) yaralandı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı vatandaşları çevre hastanelere kaldırdı. Hastaneye kaldırılan yaralı İbrahim Ceylan'ın tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadığı hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi. Kaza nedeniyle tek şeritten sağlanan trafik araçların çekici yardımıyla yoldan kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

(Murat Solak / İHA)