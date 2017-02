08.02.2017 11:46 Güneydoğulular referanduma 'He', 'Neam', 'Ere', 'Evet' diyor

Farklı dili konuşan bir çok insanı barındıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşların kimi Kürtçe kimi Arapça kimi de kendi Türk şiveleriyle referanduma 'Evet' diyor. Farklı dili konuşan bir çok insanı barındıran Güneydoğu Anadolu Bölgesi'ndeki vatandaşların kimi Kürtçe kimi Arapça kimi de kendi Türk şiveleriyle referanduma "Evet" diyor.

Tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde de Nisan ayında yapılacak referandum için evet kampanyası başlatıldı. Bir çok dil ve şiveyi barındıran bölgedeki vatandaşlar, Türkçe, Kürtçe, Arapça, İngilizce ve Almanca "evet" diyerek referanduma destek verdi. Medeniyetlerin beşiği Şanlıurfa'da vatandaşlar, Türkçe, "evet", Arapça, "neam" Kürtçe, "ere" İngilizce, "yes" Almanca ise "ya ya ya" dedi.

Referandumda evet oyu kullanacağını belirten Şanlıurfalı esnaf Mehmet Atuk, 16-17 yıldır Türkiye'de görülmemiş hizmetlerin verildiğini ifade ederek, "Şimdi ben 62 yaşıma girdim. Şimdiye kadar böyle bir cumhuru reis görmemişiz. Ve böyle bir cumhuru reiste Türkiye'ye gelmemiştir. Bundan sonra elinizi vicdanınıza koyarak hareket edeceksiniz. 16-17 yıldır Türkiye cennet gibi olmuştur. Bunları inkar etmek nankörlüktür. Evet, yani başka kime evet diyeceğim. Evet, evet, evet" dedi.

'Evet'e bir destek de Gaziantep'ten geldi. Gaziantepliler, Antep şivesiyle referanduma 'He' dedi. Adıyamanlılar da kendilerine has şiveleriyle referandumu evet ile onayladı. Ülkenin daha iyi noktalara gelmesi için çaba gösterildiğini belirten Adıyamanlılar, "Türkiye'nin geleceği için 'evet' diyoruz. Çünkü bu ülkemiz güçlü bir ülkedir. Bizler her zaman milletimizin ve devletimizin yanındayız ve bu yüzden referandumda 'evet' diyeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kilisli vatandaşlar da referandumun vatana millete hayırlı olmasını diledi.

Malatya'nın en işlek meydanlarından Soykan Meydanı'ndaki bazı vatandaşlar da yeni anayasa hakkında görüşlerini bildirdi. Değişikliğe sıcak baktıklarını ifade eden Malatyalılar, Yeni Anayasanın Türkiye için gerekli olduğunu ve bu yüzden referandumda 'Evet' oyu kullanacaklarını söyledi.