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Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamaları
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Güneydoğu'da 19 Mayıs kutlamaları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu'da da etkinliklerle kutlandı.

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı, tüm yurtta olduğu gibi Güneydoğu'da da etkinliklerle kutlandı.

DİYARBAKIR
Diyarbakır'da, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 98. yılı nedeniyle valilik önünde tören düzenlendi. Törene; Vali Hüseyin Aksoy ile eşi Hülya Aksoy, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Cumali Atilla, Cumhuriyet Başsavcısı Kamil Erkut Güre, vali yardımcıları, kaymakamlar, kamu kuruluşlarının müdürleri, gaziler, öğrenciler, öğretmenler ve vatandaşlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan etkinlik, Gençlik Haftası münasebetiyle düzenlenen kurumlar arası valilik kupası turnuvası yarışmalarında dereceye giren sporculara ödüllerinin verilmesi ile devam etti. Ödül töreninin ardından Sur Halk Eğitim Merkezi halk oyunları ekibi tarafından halk oyunları gösterisi sergilendi. Daha sonra Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü sporcuları tarafından wushu gösterisi gerçekleştirildi. Dicle Üniversitesi Turizm ve Animasyon Gösterileri Topluluğu tarafından yapılan zeybek gösterisinin ardından Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü'ne bağlı sporcular tarafından kick boks gösterisi yapıldı. Tören Yenişehir Halk Eğitim Merkezi Halk Oyunları ekibi tarafından gerçekleştirilen stilize halk oyunları gösterisi ile sona erdi. Öte yandan, tören alanına çıkan tüm noktalara güvenlik noktası oluşturulurken, polis, özel harekat ve askerler bölgede kuş uçurtmadı.

SİİRT
Siirt'te, saat 09.00'da Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başlayan etkinlikler, 14 Eylül Kapalı Spor Salonu'nda devam etti. Burada günün anlam ve önemini belirten bir konuşma yapan Siirt Vali Yardımcısı Bünyamin Kuş, Atatürk ve vatansever arkadaşlarının Türk milletinin kudret ve kuvvetine dayanarak kendi kararlarını kendisinin vereceği tam bağımsız bir devlet kurmak için yola çıkışının 98. yıl dönümünü kutladıklarını söyledi. Kuş, Atatürk'ün, ülkenin kurtuluşu ve milletin selameti için başlatmış olduğu milli mücadele harekatının ulusun sönmek üzere olan umutlarını canlandırmış ve herkesin istiklal ülküsü etrafında toplanmasını sağlamış olduğunu kaydetti. Konuşmanın ardından günün anlam ve önemini belirten şiirler okunup, güreş, jimnastik, judo ve diğer spor dallarında gösteriler yapıldı.

ŞIRNAK
Şırnak'ta 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları, valilik bahçesindeki Atatürk anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Ardından Şehir Stadı'nda devam eden kutlamalara, Vali Yardımcısı Ali Arıkan, Belediye Başkanvekili Turan Bedirhanoğlu, Şırnak Üniversitesi Rektörü Mehmet Nuri Nas, Emniyet Müdür Vekili Güngör Yıldız ve vatandaşlar katıldı. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Vekili Özlem Ekmiş, burada yaptığı konuşmada, "Dünyaya açık, eğitimde, bilimde, sanatta, siyasette ve sporda içerideki ve dışarıdaki şer odalarına karşı mücadele edecek ve ülkemize yönelik hain emelleri bertaraf edip parçalayacak olan sizlersiniz. Sizlerin yüzünüzdeki ışıkta, gözlerinizdeki pırıltıda ülkemizin aydınlık geleceğini görüyor ve size güveniyoruz. Çok iyi biliyoruz ki ancak gençlerine güvenen ve gençlerini en iyi şekilde yetiştirenler gelecekte var olabilirler. Ay yıldızlı bayrağımızın altında sevgi, saygı, hoşgörü, birlik ve bütünlük içinde yaşamak, demokratik sosyal bir hukuk devleti olan Türkiye Cumhuriyetini ilelebet yaşatmak en büyük hedefiniz olmalıdır" dedi.
Tören, sporcuların gösterisinin ardından, çeşitli yarışmalarda dereceye girenlere ödüllerinin verilmesiyle sona erdi.
Şırnak'ın, Türkiye'nin Irak sınırında bulunan Beytüşşebap ilçesinde yapılan kutlamalarda ise renkli görüntüler oluştu. Şehit Yüzbaşı Ali Alkan Çok Programlı Anadolu Lisesi'nde Türkçe ve Kürtçe şarkılar eşliğinde halayların çekildiği etkinliğe, yöresel kıyafetleriyle katılan öğrencilerin gösterisi ilgiyle izlendi.

BATMAN
Batman'da Atatürk Parkı'nda yapılan kutlama programına Vali Ahmet Deniz, Belediye Başkan Vekili Ertuğ Şevket Aksoy, Cumhuriyet Başsavcısı Şenol Taşkaya, İl Gençlik ve Spor Müdürü Halil Eren, bazı kurum müdürleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı. Program başında Vali Deniz değişik spor branşlarındaki öğrencilerin gösterilerini izledikten sonra ayrı ayrı toplu fotoğraf çektirdi. Günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan İl Spor Müdürü Halil Eren, "Bugün Mustafa Kemal Atatürk'ün Samsun'da tutuşturduğu kurtuluş meşalesinin Anadolu'da elden ele, gönülden gönüle dolaşmasının 98. yıldönümüdür. Ülkemiz için potansiyel iç ve dış tehlikelere karşı her zaman uyanık olmak Türk gençliğinin görevidir. Vatan bağımsızlığı tehlikesi söz konusu olduğunda, tıpkı Kurtuluş Savaşı'nda olduğu gibi, tıpkı 15 Temmuz'da olduğu gibi her türlü farklılıklarımızı, renklerin uyumu gibi birleştirip, yine tek yürek olabilmeliyiz" dedi. Kutlamalar, Cumhuriyet Ortaokulu halk oyunları gösterisi ve çeşitli dallarda yarışmaya giren öğrencilere ödüllerin verilmesiyle sona erdi.

MARDİN
Mardin'de Cumhuriyet Meydanı'nda çelenk töreni ile başlayan kutlamalar, 21 Kasım Şehir Stadı'ndaki çeşitli gösterilerle devam etti. Kutlamada, Türk bayrağı ile yapılan gösteriler, büyük alkış aldı. Kutlamalara yoğun ilgi gösterildi.
(Aydın Yorat - Mehmet Niyazi Deniz - Melih Yiğit - Osman Arslan - Sayım Özmen - Beril Solmuşgül – Serdar Gükçe / İHA)

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