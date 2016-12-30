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Güneydoğu Bölge Kan Merkezi 32 bin ünite kan bağışı aldı
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Güneydoğu Bölge Kan Merkezi 32 bin ünite kan bağışı aldı

Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, bünyesinde bulunan 5 il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan yaklaşık 40 hastanenin kan ihtiyacını karşılarken, 2016 yılında ise yaklaşık 32 bin ünite kan bağışı alındığı belirtildi.

Van'da bulunan Güneydoğu Bölge Kan Merkezi, bünyesinde bulunan 5 il ve bu illere bağlı ilçelerde bulunan yaklaşık 40 hastanenin kan ihtiyacını karşılarken, 2016 yılında ise yaklaşık 32 bin ünite kan bağışı alındığı belirtildi.

2016 yılında yaklaşık olarak 32 bin ünite kan bağışı aldıklarını belirten Türk Kızılayı Güneydoğu Bölge Kan Merkezi Müdürü Dr. İbrahim Çelik, "Bölge kan merkezimiz, bölgemizde bulunan yaklaşık 40 hastanemizin kan ihtiyacını karşılamaktadır. Van, Bitlis, Muş, Ağrı, Iğdır ve Hakkâri il ve ilçelerindeki tüm hastanelerin kan ihtiyacını bölge kan merkezimiz karşılamaktadır. 2016 yılında kan merkezimiz yaklaşık 32 bin ünite kan bağışı kabul etti. Bu bağışlardan elde edilen 55 bin ünite kan ve kan ürünü, hastanelerimizin ihtiyacına sunuldu. Bu anlamda yaklaşık yüzde 98 oranında bölgemizdeki hastanelerin kan ihtiyacını karşılamış olduk" dedi.

Sağlık Bakanlığı tarafından kan ihtiyacının Türk Kızılayına devredildiğini hatırlatan Dr. Çelik, "Kızılay çok yoğun faaliyetlerle ülkenin kan ihtiyacını karşılama yoluna gitmektedir. Bu görevi de her yıl hedefini yükselterek gerçekleştirmektedir. 2017 yılında 38 bin ünite kan bağışı almayı hedefliyoruz. Bu yıl hedefimizin üzerinde bir rakamla kan bağışı kabul ettik ve hastanelerimizin hizmetine sunduk. Kızılaya bağışlarıyla destek olan herkese sonsuz teşekkürlerimizi iletiyoruz. Bağışçı sayımızın da ilerleyen yıllarda artarak devam edeceğini ümit ediyoruz. Bu sonuçta bu düzenlilik ve süreklilik arz eden bir iş, bu yıl ihtiyacı karşıladık ya da bu ay ihtiyacı karşıladık diye bitmiyor. Önümüzdeki ay yine ihtiyaç devam ediyor. Önümüzdeki yıl yine ihtiyaç devam ediyor. Biz vatandaşlarımıza sürekli düzenli ve gönüllü kan bağışçısı olmaya davet ediyoruz" diye konuştu.

2016 yılı içerisinde bölgede yaşanan terör olaylarının da işlerini etkilediğini aktaran Çelik, şöyle devam etti:

"Bölgede yaşanan terör olayları da bizleri etkilemektedir. 2016 yılı içerisinde Van'da biliyorsunuz bomba yüklü araçlarla iki saldırı yapıldı. Bu olaylarda ciddi sayıda yaralılar oluştu. Bu yaralı olan vatandaşlarımızın da ihtiyaçları olan kan ve kan ürünleri kan merkezimiz tarafından karşılandı. Bu anlamda stoklarımızı kullandık ve bir sorun yaşamadık."

"Bölgede en fazla kan bağışı Van'da yapılıyor"

Bölgede en fazla kan bağışının Van'da yapıldığını belirten Çelik, en fazla kan ihtiyacının da Van'da olduğunu sözlerine ekledi.

Kan merkezi çalışanlarından Murat Fidan ise, buraya gelen kan bağışçılarını güler yüzle karşıladıklarını ifade ederek, "Bağışçımıza aç olup olmadığını, kimliğinin yanında olup olmadığını soruyoruz. Bu bilgiler doğrultusunda form doldurma alanına geçiyor bağışçımız. Formunu doldurduktan sonra kayıt işlemlerini yapıyoruz. Daha sonra vital bulgularına bakıyoruz. Bağışçımızı doktor beyin onayına gönderiyoruz. Doktor değerlendirmesinin ardından bağışçımızı kan bağış alanımıza alıyoruz. Burada kan bağış işlemimizi gerçekleştiriyoruz. Daha sonra bağışçımızı ikram alanına alıyoruz" ifadelerini kullandı.

Kan bağışında bulunan Şerafettin Eraslan ise, 2 yıldır düzenli kan bağışında bulunduğunu, bu sayede hem insanlara yardımcı olmayı hedeflediğini hem de sağlık açısından kan bağışının faydalarının farkına vardığını söyledi.
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