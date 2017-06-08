Güney Sudan'da güvenlik konvoyuna silahlı saldırı: 14 ölü

Güney Sudan'da silahlı saldırganlar anayolda asker ve polislere eskortluk eden konvoya saldırdı. Saldırıda en az 14 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Güney Sudan'da silahlı saldırganlar anayolda asker ve polislere eskortluk eden konvoya saldırdı. Saldırıda en az 14 kişi öldü, 35 kişi yaralandı.

Polis, Güney Sudan'da kimliği belirsiz silahlı kişilerin başkent Cuba ve Uganda sınırını bağlayan ana yolda seyir halindeki bir konvoyu pusuya düşürdüğünü açıkladı. Saldırı sonucu ez az 14 kişinin öldüğü ve 35 kişinin yaralandığı belirtildi. Saldırıya uğrayan konvoyun tehlikeli bölgede seyahat eden asker ve polislere eskortluk ettiği öğrenildi. Güney Sudan polis sözcüsü Daniel Justin Boulogne, otobüsler ve araçlardan oluşan konvoyun Nimule kentinden Cuba'ya gitmek için yola çıktığını Moli köyü yakınların pusuya düşürüldüğünü belirtti. Boulogne, Güvenlik eskortlarının saldırganlar ateş ederek karşılık verdiğini ve konvoyda kaç kişi bulunduğunun henüz belirlenemediğini açıkladı.

