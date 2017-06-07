Güney Kore'yi kuraklık vurdu

Güney Kore'deki tarlaları vuran kuraklık, çiftçilerin ekonomik kriz yaşamasına neden oldu.

Güney Kore'deki tarlaları vuran kuraklık, çiftçilerin ekonomik kriz yaşamasına neden oldu.

Güney Kore'nin Chungcheong kentinde, 32 haftadır süren aşırı sıcaklar çiftçileri olumsuz etkiledi. Aşırı sıcaklıkların neden olduğu, kuraklık tarım alanlarını vururken, çiftçiler bu durumun ekonomik krize yol açtığını söyledi. Eyalet yönetimi tarafından krizin aşılması için, fümigasyon kamyonları ile bölgelere su verilmesi planlandı.

Öte yandan bir su şirketi, Taean ilçesindeki çiftçilerin yaralanabilmeleri için 250 metrelik su borusu döşemeyi teklif etti.

Güney Kore'de geçen yıl barajlardaki su seviyesi yüzde 58 iken, bu yıl yüzde 61 seviyesine çıktı.

