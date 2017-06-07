Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Jae-in'i tebrik etti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Güney Kore'nin yeni devlet başkanı Moon Jae-in'i bugün telefonla arayarak tebrik etti.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, erken başkanlık seçimlerinin galibi olan Moon'a devlet başkanlığı görevinde başarılar diledi. İki liderin, görüşme vesilesiyle Türkiye ile Güney Kore arasındaki ilişkileri daha da güçlendirme konusundaki kararlılıklarını vurguladıkları kaydedildi. Katar konusuna da değinilen görüşmede, gerilimin diyalog yoluyla çözülmesinin gerekliliğine işaret edildi. Sıcak ve samimi bir havada geçen görüşmede iki liderin, G-20 marjında Hamburg'da yüz yüze görüşebileceklerini belirttikleri öğrenildi. Güney Kore'de Mayıs ayında yapılan başkanlık seçimleri Liberal Demokratik Parti adayı Moon'un zaferiyle sonuçlanmıştı.

(Derya Yetim/İHA)