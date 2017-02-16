Güney Kore, 'Kuzey'e hoporlörle duyuracak

Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşinin ölümünü iki ülke sınırında hoparlörden Kuzey Kore halkına duyuracak.
Güney Kore, Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşinin ölümünü iki ülke sınırında hoparlörden Kuzey Kore halkına duyuracak. Güney Kore, Pazartesi günü Malezya'da öldürülen Kuzey Kore lideri Kim Jong-un'un üvey kardeşi Kim Jong-nam'ın ölümünü Kuzey Kore halkına hoparlörden duyuracak. Güney Koreli askeri bir kaynak, "Bu yayınla Kim Jong-nam'ın ölümünü Kore halkına ve askerlerine duyurmak istiyoruz" dedi. Güney Kore hükümet yetkilisi ise, "Kore halkının ve askerlerinin Kim Jong-un'un barbarlığını bilmesi gerekiyor" dedi.
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