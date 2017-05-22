Güney Kore-Arjantin maçı Cüneyt Çakır'ın

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupasındaki ilk maçında 23 Mayıs Salı günü Güney Kore ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

FIFA kokartlı hakem Cüneyt Çakır, FIFA U20 Dünya Kupasındaki ilk maçında 23 Mayıs Salı günü Güney Kore ile Arjantin arasında oynanacak karşılaşmayı yönetecek.

Güney Kore'nin Jeonju şehrindeki Jeonju World Cup Stadyumunda TSİ 14.00'de başlayacak karşılaşmada Çakır'ın yardımcılıklarını Bahattin Duran ve Tarık Ongun yapacak. Müsabakanın dördüncü hakemi ise Mısır Futbol Federasyonundan Gehad Grisha olacak.

Karşılaşmada ayrıca video hakemlerde görev yapacak.

