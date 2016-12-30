30.12.2016 17:54 Güney Kıbrıs ve Yunanistan Cenevre için buluşuyor

Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın, Cenevre'de 12 Ocak'ta yapılacak olan Kıbrıs'a ilişkin konferans için eylem planını hazırlayacağı belirtildi. Güney Kıbrıs ile Yunanistan'ın, Cenevre'de 12 Ocak'ta yapılacak olan Kıbrıs'a ilişkin konferans için eylem planını hazırlayacağı belirtildi.



Kıbrıs Rum Kesiminde yayınlanan Politis gazetesi ve diğer gazeteler, Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras'ın, bugün sabah, Yunanistan saati ile 10.15'te araya geleceğini yazdı. Habere göre görüşmede, Güney Kıbrıs adına görüşmede ayrıca Dışişleri Bakanı Yoannis Kasulidis ile Hükümet Sözcüsü Nikos Hristodulidis, Yunanistan'dan ise Dışişleri Bakanı Nikos Kocas yer alacak.



Rum Yönetimi Başkanı Nikos Anastasiadis, Politis gazetesine yaptığı açıklamada Atina'da, bugüne kadar var olan ortak çizgiyi destekleyecek siyasi kararların alınacağını ifade etti.



Anastasiadis, ziyaretin amacının, iki tarafın, güvenlik ve garantiler konusundaki, çok taraflı konferansa ilişkin müzakere masasında ortaya çıkacak muhtemel alternatif senaryolara bakması şeklinde olduğunu belirtti.



Fileleftheros gazetesi "Cenevre Öncesi Son Hazırlıklar" başlıklı haberinde Anastasiadis ile Çipras arasında bugün gerçekleştirilecek olan görüşmeye yer verdi.



Gazete Anastasiadis ile Çipras'ın, Güvenlik başlığı ile konferansa ilişkin konuları ele alacağını belirtti.



Kıbrıs Rum Hükümet Sözcüsü NikosHristodulidis, dün Rum Devlet Radyo ve Televizyonu'na yaptığı açıklamada, Atina görüşmesini çok önemli olarak nitelendirdi. Politis gazetesine göre Hristodulidis, görüşme çerçevesinde, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras arasındaki olası görüşmesi hazırlıklarını yapan Türk ve Yunan teknokratların geçtiğimiz gün gerçekleştirdikleri görüşmenin sonuçları konusunda da bilgilendirmenin yapılacağını ifade etti.



Anastasiadis'in, müzakere grubu ile gerçekleştirmiş olduğu toplantıya ilişkin olarak Hristodulidis, bunun, Cenevre ışığında hazırlık maksadıyla gerçekleştirildiğini ayrıca iki toplum lideri ile müzakerecilerin yaptıkları görüşmelerin sonuçlarının değerlendirildiğini belirtti.



İlerlemenin kaydedildiğini belirten Hristodulidis, "Kıbrıs Rum tarafı, bunun daha çok olmasını beklerdi" ifadesini kullandı.



Muhalefet partilerinin eleştirilerine yönelik olarak Hristodulidis, Kıbrıs Cumhuriyetinin temsil edilmemesi gibi bir durumun söz konusu olmadığını ne de dağılması konusunun bulunduğunu belirtti.



Fransız bilirkişi raporu



Öte yandan Simerini gazetesi, Rum yönetiminin, iki Fransız anayasa hukuk uzmanından istediği Kıbrıs Cumhuriyetinin temsiline ilişkin bilirkişi raporunu, dün teslim almasını önemli bir gelişme olarak nitelendirdi.



Habere göre bilirkişi raporunda, "Kıbrıs Cumhuriyeti'" sadece hazır bulunmakla değil kendisiyle alakalı olan herhangi bir şeyin kendisine bildirilmesi konusunda kazanılmış hakka sahip olduğu, ayrıca anlaşmaların tarafı olarak kararlarda yer alması gerektiğine vurgu yapıldı.



Fransız uzmanlar, Türk tarafının dile getirdiği beşli konferans terimine de açıklık getirdiğini yazan gazete uluslararası hukukçulara dayanarak, söz konusu terimin, "dört tarafın, bir diğer deyişle, üç garantör ülke ve Kıbrıs Cumhuriyeti beşinci taraf olarak da etkilenmiş taraflar olarak Kıbrıslı Türkler ve Kıbrıslı Rumların, iki toplum şeklinde tek olarak katılmasını" içermesinin mümkün olabileceğini belirtti.



Gazete söz konusu bilirkişi raporunun, 5 Ocaktaki Ulusal Konsey çerçevesinde siyasi parti başkanlarına iletileceğini de yazdı.



Gazete aynı haberinin içerisinde ayrıca elde ettiği bilgilere atıfta bulunarak Trodos'ta geçtiğimiz gün Anastasiadis ile müzakere grubu arasında yapılan toplantıda Yunanistan Dışişleri Bakanlığı tarafından gönderilen Kıbrıs Cumhuriyetinin mevcudiyetinin garanti altına alınmasına ilişkin Rozakis'in görüşünün de ele alındığını belirtti.

