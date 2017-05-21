Güney'de futbol can çekişiyor

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor ve Gaziantepspor ile TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor bir alt lige düştü. TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor averajla ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise Giresunspor galibiyetiyle ligde kalabildi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Adanaspor ve Gaziantepspor ile TFF 1. Lig takımlarından Mersin İdmanyurdu ve Şanlıurfaspor bir alt lige düştü. TFF 1. Lig ekiplerinden Adana Demirspor averajla ve Gaziantep Büyükşehir Belediyespor ise Giresunspor galibiyetiyle ligde kalabildi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında kendi sahasında Trabzonspor ile 1-1 berabere kalan Adanaspor bu sonucun ardından Süper Lig'den küme düşen ilk takım oldu.

Teknik Direktör Engin İpekoğlu ile geçen sezonu şampiyon tamamlayarak 12 yıl aradan sonra Spor Toto Süper Lig'e çıkan Adanaspor, sezona da İpekoğlu ile yollarını ayırıp Hırvat teknik direktör Krunoslav Jurcic ile başladı. 11 resmi maçta 1 galibiyet, 2 beraberlik ve 8 mağlubiyet alan Jurcic'in görevine son verildi. Nöbetçi Teknik Direktör Eyüp Arın'dan sonra takımın başına getirilen ve 11 maça çıkan Adanaspor Teknik Direktörü Levent Şahin de 3-1'lik Çaykur Rizespor maçı sonrası istifa etti. Yerine getirilen Eyüp Arın'ın çabaları da takımı ligde tutmaya yetmedi.

Yaş ortalaması 25,4 olan Adanaspor, Süper Lig'de son iki maçından birini deplasmanda M. Başakşehir, diğerini Fenerbahçe ile kendi sahasında oynayacak.

Geçen sezon son haftalarda aldığı puanlarla Spor Toto Süper Lig'de kalmayı başaran Güney'in diğer temsilcilerinden Gaziantepspor kan kaybını bu sezon da durduramadı. Ligin 32. hafta karşılaşmasında küme düşmeme mücadelesi veren iki takımın maçında Çaykur Rizespor, Gaziantepspor'u 2-0 mağlup etti. Gaziantepspor, bu sonuçla 27 yıl aradan sonra Adanaspor'un ardından ligden düşen ikinci takım oldu.

Spor Toto Süper Lig'e geçen sezon veda eden Mersin İdmanyurdu'ndaki düşüş TFF 1. Lig'de de devam etti.

Bu sezon Hüseyin Çalışkan, Ali Tekin ve Mahmut Karak'ın başkanlığını yaptığı Mersin İdmanyurdu, 4 teknik direktör değişikliğine gitti. Sezona Mehmet Levent Arıkdoğan'la başlayan ardından Yusuf Şimşek, Memduh Özbalta ile devam eden ve son olarak Teknik Direktör Levent Eriş ile ligde kalma mücadelesi veren Mersin İdmanyurdu, ligin bitimine 3 hafta kala kendi sahasında Göztepe'ye 6-5 mağlup olarak Spor Toto 2. Lig'e düştü.

75 milyon lira borcu bulunan ve transfer yasağı getirilen Mersin İdmanyurdu'nun Teknik Direktörü Levent Eriş, Adana Demirspor ile 2-2 berabere kaldıkları maç sonrası istifa etti.

Şanlıurfaspor da, Mersin İdmanyurdu ve Bandırmaspor'un ardından TFF 1. Lig'den Spor Toto 2. Lig'e düşen üçüncü takım oldu. Şanlıurfaspor, kendisi gibi 36 puana sahip Samsunspor ve Adana Demirspor'un gerisinde averajla lige veda etti.

TFF 1. Lig'de yaptığı transferler ile sezona şampiyonluk parolasıyla başlayan Adana Demirspor ise averajla ligde kalmayı başardı. Sezona Teknik Direktör Erkan Sözeri ile başlayan mavi-lacivertli takım, umduğunu bulamayınca teknik adam değişikliğine gitti. Geçen sezon Adanaspor'u şampiyon yapan Engin İpekoğlu'nu takımın başına getiren Adana Demirspor, İpekoğlu'nun da ayrılmasıyla Tekin İncebaldır ile ligde kalma mücadelesi verdi. 28,5 milyon lira borcu bulunan ve transfer yasağı getirilen Adana Demirspor'da gelecek sezon öncesi yönetim değişikliği bekleniyor.

Bu arada, TFF 1. Lig'de son haftaya girildiğinde 34 puanla küme düşme potasında bulunan Gaziantep Büyükşehir Belediyespor da son hafta maçında kendi sahasında Giresunspor'u 2-1 mağlup ederek ligde kalmayı başardı.

