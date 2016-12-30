30.12.2016 17:02 Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu yıl 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güney Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak. Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu yıl 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güney Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak.

Dört ayrı kategoride gerçekleşecek olan yarışta katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecek. Dünyanın en zorlusunda yarışmacıların en önemli hedefi yarışı kazanmaktan önce, yarışı bitirmeyi başarmak. Yarış tarihinde bugüne kadar 28 katılımcı, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti. Birbirinden zorlu etaplara sahne olacak Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı canlı yayınlarla 2-14 Ocak tarihlerinde RedBull.TV ekranlarında olacak.

Dakar Rallisi, birbirinden zorlu etaplarıyla 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Zorlu ralli, bu yıl üst üste dokuzuncu kez Güney Amerika'da gerçekleşecek. Ralli 2009'da Afrika'nın bazı bölgelerindeki güvenlik endişeleri nedeniyle oraya taşınmıştı. Önceki yıllarda rota 1979'daki başlangıcından itibaren Paris'ten Dakar'a kadar uzanmıştı, fakat Fransa başkenti en son 2001'de başlangıca ev sahipliği yapmıştı.

Paraguay'ın başkenti Asuncion'dan 2 Ocak'ta start alan yarış, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak. Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde sürüş deneyimi yaşayacak.



RED BULL SPORCULARINDAN AMBARGO

Geçtiğimiz yılki dört kategorinin üçünde Red Bull sporcuları zafere ulaşmıştı. Otomobil kategorisinde Stephane Peterhansel kariyerinin 12. Zaferine imza attı. Peterhansel, motosiklet kategorisinde altı sefer kazandıktan otomobil kategorisinde de altı zafer kazandı. 2016'da motosiklet kategorisinde de Toby Price birinciliği elde etmişti. Price geçen yıl motosiklet kategorisinde zafere ulaşarak Dakar'ı kazanan ilk Avustralyalı olmuştu. Toplamda beş etap kazandı, yarışı en yakın rakibinden 40 dakika önde tamamladı ve ikinci denemesinde yarışı kazanan tek kişi oldu. Dakar'da geçen yıl podyumun en üstünde yer alan üçüncü Red Bull sporcusu ise kamyon kategorisini kazanan Gerard de Rooy olmuştu. Quad kategorisinde ise Marcos Patronelli birinciliğe ulaşmıştı. 2016'da Red Bull sporcuları mükemmel bir performans ortaya koydular ve 13 etaptan 11'ini kazandılar.



İLK AMA BİTİRMEK DEĞİL HAYATTA KALMAK"

Bir çok yarışın aksine, Dakar Rallisi'nde yarışçıların en önemli amacı hayatta kalmak. Sonrasında ise yarışı bitirmek geliyor. 1978 yılında başlayan Dakar Rallisi tarihinde bugüne kadar 28 yarışcı çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetti. Son olarak 2015 yılında Polonyalı Michal Hernik, San Juan-Chilecito etabında hayatını kaybetmişti.



