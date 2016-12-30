Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber - Türkiye Haberleri

Hür Haber sitesinde son haberler , Türkiye ve dünyadan son dakika haberleri, siyaset, magazin ve spor dünyasından analiz ve özel gazete metinlerine ulaşabilirsiniz

SON DAKİKA
Sol Ok
Sağ Ok
Menü
Ara
Facebook Twitter
Hür Haber - Türkiye Haberleri ANASAYFAGÜNDEMSPORDÜNYAÖZEL HABERTEKNOLOJİSOSYAL MEDYAEKONOMİEĞİTİMOYUNMAGAZİN
Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp Tumblr Yazdır Büyüt Küçült

Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu yıl 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güney Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak.

Dünyanın en zorlu ve tehlikeli yarışı olarak kabul edilen Dakar Rallisi, bu yıl 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Güney Amerika kıtasının ev sahipliği yapacağı ralliye Paraguay, Bolivya ve Arjantin ev sahipliği yapacak.
Dört ayrı kategoride gerçekleşecek olan yarışta katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde yol kat edecek. Dünyanın en zorlusunda yarışmacıların en önemli hedefi yarışı kazanmaktan önce, yarışı bitirmeyi başarmak. Yarış tarihinde bugüne kadar 28 katılımcı, çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetmişti. Birbirinden zorlu etaplara sahne olacak Dakar Rallisi'nin tüm heyecanı canlı yayınlarla 2-14 Ocak tarihlerinde RedBull.TV ekranlarında olacak.
Dakar Rallisi, birbirinden zorlu etaplarıyla 2-14 Ocak 2017 tarihleri arasında gerçekleşecek. Zorlu ralli, bu yıl üst üste dokuzuncu kez Güney Amerika'da gerçekleşecek. Ralli 2009'da Afrika'nın bazı bölgelerindeki güvenlik endişeleri nedeniyle oraya taşınmıştı. Önceki yıllarda rota 1979'daki başlangıcından itibaren Paris'ten Dakar'a kadar uzanmıştı, fakat Fransa başkenti en son 2001'de başlangıca ev sahipliği yapmıştı.
Paraguay'ın başkenti Asuncion'dan 2 Ocak'ta start alan yarış, 14 Ocak'ta Arjantin'in başkenti Buenos Aires'te tamamlanacak. Otomobil, motosiklet, kamyon ve quad olmak üzere dört ayrı kategorideki yarışlarda katılımcılar 9 bin kilometrenin üzerinde sürüş deneyimi yaşayacak.

RED BULL SPORCULARINDAN AMBARGO
Geçtiğimiz yılki dört kategorinin üçünde Red Bull sporcuları zafere ulaşmıştı. Otomobil kategorisinde Stephane Peterhansel kariyerinin 12. Zaferine imza attı. Peterhansel, motosiklet kategorisinde altı sefer kazandıktan otomobil kategorisinde de altı zafer kazandı. 2016'da motosiklet kategorisinde de Toby Price birinciliği elde etmişti. Price geçen yıl motosiklet kategorisinde zafere ulaşarak Dakar'ı kazanan ilk Avustralyalı olmuştu. Toplamda beş etap kazandı, yarışı en yakın rakibinden 40 dakika önde tamamladı ve ikinci denemesinde yarışı kazanan tek kişi oldu. Dakar'da geçen yıl podyumun en üstünde yer alan üçüncü Red Bull sporcusu ise kamyon kategorisini kazanan Gerard de Rooy olmuştu. Quad kategorisinde ise Marcos Patronelli birinciliğe ulaşmıştı. 2016'da Red Bull sporcuları mükemmel bir performans ortaya koydular ve 13 etaptan 11'ini kazandılar.

İLK AMA BİTİRMEK DEĞİL HAYATTA KALMAK"
Bir çok yarışın aksine, Dakar Rallisi'nde yarışçıların en önemli amacı hayatta kalmak. Sonrasında ise yarışı bitirmek geliyor. 1978 yılında başlayan Dakar Rallisi tarihinde bugüne kadar 28 yarışcı çeşitli kazalarda hayatlarını kaybetti. Son olarak 2015 yılında Polonyalı Michal Hernik, San Juan-Chilecito etabında hayatını kaybetmişti.
Facebook Twitter Google Plus WhatsApp
  YORUM YAP / YORUM OKU
Yorum
BU HABERİ OKUYANLAR BUNLARI DA OKUDU
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
Azerbaycan ve İran arasında gerginlik: Haritadan sileriz!
Diyanetten yeni yılla ilgili cuma hutbesi
Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor
Transferin açılması için Elazığspor'a 13 milyon lira gerekiyor
Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Sağ Ok Sol Ok
Yazarlar Foto Galeri Video Galeri Günün Haberleri
Çok Okunanlar
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Bakanlık'tan 'elektrik kesintisi' açıklaması
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Eğitime kar engeli! Okullların tatil olduğu iller
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Galatasaray yönetimi Hamit Altıntop'u kovdu!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Borajet'in yeni sahibi SBK Holding!
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Deniz Baykal başkan mı oluyor? Flaş açıklama...
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Kar yağışı başladı, kırmızı alarm verildi! İstanbul hava durumu
Yazarlar
Sağ Ok Sol Ok
Kadın
Sağ Ok Sol Ok
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Kaliteli bir yaşam için her gün bu 15 maddeyi uygulayın
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Ailelere çocuklarının diş bakımı için 4 önemli tavsiye
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Takıntılarınız sizi yalnızlaştırabilir
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Hamileyken yapılabilecek 8 spor
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Yaşlılar için sağlıklı yaz rehberi
Son Haberler
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
94 derneğin faaliyetleri durduruldu
Azerbaycan ve İran arasında gerginlik: Haritadan sileriz!
Azerbaycan ve İran arasında gerginlik: Haritadan sileriz!
Diyanetten yeni yılla ilgili cuma hutbesi
Diyanetten yeni yılla ilgili cuma hutbesi
Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor
Güney Amerika'da hayatta kalma mücadelesi başlıyor
Transferin açılması için Elazığspor'a 13 milyon lira gerekiyor
Transferin açılması için Elazığspor'a 13 milyon lira gerekiyor
Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
Telefon dolandırıcısı suçüstü yakalandı
İzmit'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
İzmit'te karla mücadele çalışmaları sürüyor
Süleymanpaşa Belediyesi'nin kar ve buzlanma mücadelesi devam ediyor
Süleymanpaşa Belediyesi'nin kar ve buzlanma mücadelesi devam ediyor
Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı
Ege Bölgesi Manisalılar Federasyonu fidan dağıttı
Şahin: 'Adanaspor'un ligde kalması için çaba sarf edeceğiz'
Şahin: 'Adanaspor'un ligde kalması için çaba sarf edeceğiz'
Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Tali yoldan çıkan otomobil kamyona çarptı: 2 yaralı
Balıkçı tekneleri fırtına çayda mahsur kaldı
Balıkçı tekneleri fırtına çayda mahsur kaldı

ANASAYFA | GÜNÜN HABERLERİ | KÜNYE | REKLAM | RSS
Hurhaber.com'da yayınlanan her türlü yazı ve haber kaynak belirtilmeden kullanılamaz. Sayfalarımızda kaynak belirtilerek yayınlanan haberler ilgili kaynağa aittir ve bu haberlerin kopyalanması durumunda, tüm sorumluluk kopyalayan kişi / kuruma ait olacaktır. Başka kaynak veya gazeteden alıntı yazarlar ve site yazarlarına ait yazılardan dolayı Hür Haber sorumlu tutulamaz.


Gündem Spor Dünya Özel Haber Teknoloji Sosyal Medya Ekonomi Eğitim Oyun Magazin Yaşam 3.Sayfa Astroloji Sağlık Medya Analiz Kadın Ramazan Kültür Sanat Ajans Dizi Sinema English