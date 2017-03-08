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Güneş: 'Kazanacak güç bizde var'
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Güneş: 'Kazanacak güç bizde var'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympiakos karşısında kazanacak güçlerinin olduğunu söyledi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Olympiakos karşısında kazanacak güçlerinin olduğunu söyledi.
UEFA Avrupa Ligi Son 16 Turu ilk maçında Beşiktaş, yarın deplasmanda Olympiakos ile karşılaşacak. Mücadele öncesi Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş ve oyunculardan Ryan Babel, karşılaşmanın oynanacağı Georgios Karaiskakis Stadyumu'nda basın toplantısı düzenledi. Şenol Güneş, ilk olarak 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutladı. Ardından iki yakın ülkenin futbol takımlarının karşılaşacağını belirten Güneş, "Kültür ve futbol kültürü olarak birbirimize yakınız. Rakibin önemli oyuncuları var, bizim de önemli oyuncularımız var, bu yüzden güzel bir maç olacaktır. İki takım da kazanmak isteyecektir, biz de kazanmak istiyoruz, o güç bizde var" dedi.

"KADRO HENÜZ BELLİ DEĞİL"
Bir basın mensubunun yarınki maçta sakatlıktan dönen Caner'in oynayıp oynamayacağı ile ilgili sorusuna Güneş, "Ersan listede olmamasına rağmen aramızda. Forma giyemeyecek ama iyi çalıştı. Caner, Ersan'a göre daha iyi durumda. Kadro henüz belli değil. Yarın da bir kaç oyuncu kenarda kalacaktır ama bütün oyuncularımız hepimiz kazanmak istiyoruz, kimin oynayacağı maçlara göre değişebiliyor önemli olan turun geçilmesi" diye cevap verdi.

"ADİL YÖNETİLEN BİR MAÇ OLSUN"
Beşiktaş Teknik Direktörü, hakem hatalarıyla ilgili bir soru üzerine ise şunları söyledi:
"Hakem konusunu gündeme getirerek motivasyonumu, enerjimizi harcamak istemiyoruz. Hem Olympiakos hem de kendimiz açısında adil yönetilen bir maç olsun. Diğer Şampiyonlar Ligi maçlarında da hakem hatası oldu ama Dinamo Kiev maçında ayyuka çıktı."

"BİZİM ÖNCELİĞİMİZ YARINKİ MAÇ"
UEFA'nın finalist takımlar için aday olarak Beşiktaş'ı göstermesiyle ilgili gelen bir soru üzerine Güneş, "Zirveye çıkmak için merdivenin basamaklarını tek tek çıkmak gerekiyor. Bizim önceliğimiz yarınki maç. Bunun rövanşı da var ondan sonra önümüze bakacağız. İleriyi de düşünüyorum ama çok fazla değil bugünü de görmek lazım" cevabını verdi.
Osmanlıspor Teknik Direktörü Mustafa Akçay ile görüşüp görüşmediği ve rakip takımdan hangi oyuncuyu kadroda görmek istediğiyle ilgili bir soru üzerine Güneş, "Mustafa Reşit Akçay'ı aramadım. Kendisini Trabzon'dan tanıyorum ama arayamaya gerek yok ben zaten hocaları buraya göndermiştim. Olympiakos'un çok iyi oyuncuları var. Konstantinos Fortounis de geçen sene gündemimize gelmişti" dedi.

BABEL: "ÇOK İYİ BİR TAKIMIZ"
Siyah-beyazlı takımın Hollandalı oyuncusu Ryan Babel ise Son 16 turunda ilk maçlarını oynayacaklarını belirterek, "Olumlu bir sonuç alıp, bunu İstanbul'a taşımak istiyoruz. Biz çok iyi bir takımız. Çok geniş bir kadroya sahibiz. Farklı pozisyonlarda oynayabilen oyuncularımız var. Geldiğimden bu yana gelişim gösterdiğimizi söyleyebilirim. Ligde bulunduğumuz durum çok iyi. Avrupa Ligi'nde de aynı konsantrasyonu gösterebiliriz. Avrupa Ligi maçlarında her oyuncu forma giymek ister, bu yüzden ben de oynamak istiyorum" ifadelerini kulandı.

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