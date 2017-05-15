Güneş: 'Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz'

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, 'Bursaspor son dönemlerin en iyi maçını yaptı. Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum' dedi.

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, Bursaspor'u 2-0 mağlup ettikleri karşılaşmanın ardından yaptığı değerlendirmede, "Bursaspor son dönemlerin en iyi maçını yaptı. Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum" dedi.

Spor Toto Süper Lig'in 31. haftasında deplasmanda Bursaspor ile karşılaşan siyah-beyazlı ekip, sahadan 2-0 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş, "Bursaspor son haftalarda aldığı sonuçlarla demoralize olmuştu ama buna rağmen savaştılar. Hakem boğuşmalara izin verdi. Bazen maçın kontrolü kayboldu. Zor maçı hak ederek kazandık. Bursaspor'un ilk yarıdaki direncini kırdık. İlk yarıda da gol bulabilirdik. İkinci yarıda da Bursaspor gol bulabilirdi. Kubilay'ın kaçırdığı pozisyon vardı. Ben maçı hak ettiğimizi düşünüyorum. Bursaspor'un taraftarıyla, geçmişiyle futbol kenti olduğunu biliyorum. Buna devam etmelerini düşünüyorum. Gelecek yıl iyi bir ekip kurmaları gerektiğini düşünüyorum. Bursaspor son dönemlerin en iyi maçını yaptı. Hak ettiğimiz şampiyonluğu istiyoruz. Bütün oyuncularımızı tebrik ediyorum. İlk yarıda direnen takımı bekliyorduk. Bizim enerjimiz, gücümüz Bursa maçı içindi. Fenerbahçe maçında hak ettik, puan kaybettik. Bugün de hak ettik ve kazandık" dedi.

Maçın hakemine ilişkin yapılan eleştirilere yanıt veren Güneş, "Hakemler sarıysa sarıyı göstersin. Aynı şekilde rakibe de gösterebilirdi. Hakemin hatasından çok Beşiktaş'ın üzerinde kamuoyu oluşturuluyor. Bu spekülasyonlar devam ediyor. Tarafsız olduğunu gösterenlere aynayı tutalım. Fenerbahçe maçında kaç tane pozisyon var. Nereden baktığına bakmak lazım. Eğer haksızlık varsa takım üzerinden değil, pozisyon üzerinden yorum yapın. Ricardo'nun yaptığı yanlıştır ama bunu yaparak algı oluşturuluyor" diye konuştu.



"EKONOMİK VE SPORTİF BİR HATA OLDU"

Bursaspor'un stadının mükemmel bir stat olduğuna dikkat çeken Güneş, "Çok da iyi bir seyirci var. Bu takım şampiyon oldu. Stadı yapanlara teşekkür etmek gerekir. Bursaspor kriz dönemi geçiriyor, sıkıntılar var ama toparlaması lazım. Yeni transferleriyle gelecek sezon iddialı bir takım olacağına inanıyorum. Bizim dönemimizde yeni bir kadro kuruldu. Bütün oyuncular iyi oynadı. Bir çıkış yapıldı ama devam etmesi gerekiyordu. Başarılı olan takımın iskeletinin kurulması gerekiyordu. Ekonomik ve sportif bir hata oldu. Takım kadrosu değişse bile ekonominiz sağlamsa başarıyı yine elde edersiniz" şeklinde konuştu.



"ORADA BİR HATA YAPTIYSAM BU BENİM HATAM KULÜBÜN DEĞİL"

Futbolun şiddetle beraber yürüyemeyeceğini belirten Güneş, "Futbol sevgiyi, saygıyı körükleyen bir spor. Ben iki sene önce buradaydım, şimdi başkası var. Orada bir hata yaptıysam bu benim hatam kulübün değil. Ankaragücü ile Bursaspor'un ilişkisi nasılsa Beşiktaş'la da aynı olsun ama sahada iyi mücadele olsun. Gerekirse maç yapmalıyız" dedi.

(Mesut Alan - Abdullah Çibir /İHA)