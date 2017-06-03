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Gündüz vakti soygun kamerada
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Gündüz vakti soygun kamerada

İstanbul Güngören'de bir kuruyemişçi dükkanına gelerek hurma satın alma bahanesiyle dükkan sahibini oyalayıp kasadan para çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

İstanbul Güngören'de bir kuruyemişçi dükkanına gelerek hurma satın alma bahanesiyle dükkan sahibini oyalayıp kasadan para çalan hırsızlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.
Olay, dün öğle saatlerinde Güngören Necip Fazıl Kısakürek Caddesi üzerinde bir kuruyemiş dükkanında meydana geldi. İddiaya göre müşteri kılığında gelen yabancı uyruklu oldukları öğrenilen 4 kişi kuruyemiş dükkanını çevresinde gözcülük yaparak etrafı kontrol etti. İçlerinden 2 kişi hurma almak ve dükkan sahibini oyalamak için bir süre konuştu ardından da başka bir arkadaşını aratarak almak istedikleri hurma cinsini ve kilosunu anlatmasını istedi. Bu sırada dükkanın karşı kaldırımında bekleyen diğer iki hırsızdan biri kaldırımdan beklerken diğeri dükkan içerisinde daha önceden keşfettiği kasaya yöneldi.
Kasanın yanına giden yabancı uyruklu hırsız ilk olarak çelik kasaya yöneldi, üzerinde anahtarı bulunmayan kasayı açamayan hırsız dükkanın çırağı gelince hemen raflara yönelerek başka bir ürün arıyormuş gibi yapmaya devam etti. Ardından ikinci kez şansını deneyen hırsız bu sefer terazinin altındaki çekmeceleri karıştırdıktan sonra yüklü miktarda bulduğu parayı cebine koyarak dükkandan ayrıldı.
"Hurma alma bahanesiyle beni oyaladılar"
Kandırıldığını aktaran dükkan sahibi Rüstem Gökdelen, "4 tane yabancı uyruklu hırsız müşteri kılığında geldiler hurma alma bahanesiyle, iki tanesi beni hurma almak için meşgul etti. İkisi de içeriye giriyor içeriden bir miktar para alıyor ve kaçıyorlar" dedi.

SOYGUN ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Görüntülerde iki hırsız dükkan sahibini hurma almak için oyalıyor, bu sırada dükkanı kolaçan eden hırsızlardan biri dükkana giriyor ve kasaya yöneldiği görülüyor. İlk denemesi başarısız olan hırsız, ikinci denemesinde paraları alarak dükkandan kaçıyor.
(Ufuk Kıvık /İHA)

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