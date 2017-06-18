Gündüz keşif yaptı, gece soydu

İstanbul'un Silivri ilçesinde aynı gecede birden çok iş yerine ve eve giren hırsız ya da hırsızlar, ilçede tedirginliğe sebep oldu.

İstanbul'un Silivri ilçesinde aynı gecede birden çok iş yerine ve eve giren hırsız ya da hırsızlar, ilçede tedirginliğe sebep oldu.

Silivri Kavaklı Mahallesi'nde aynı gecede birden çok iş yerine ve eve giren hırsız ya da hırsızlar vatandaşlar arasında tedirginliğe sebep oldu. İftar saatinde mahallede bulunan bir pide salonun gelen şüpheli, iş yeri çalışanlarından ekmek arası köfte istedikten sonra ücretini ödeyerek iş yerinden ayrıldı. Şüpheli şahıs, aynı iş yerine gece geç saatlerde levye kullanarak açtığı kapıdan girerek diz üstü bilgisayarı ve kasada bulunan paraları aldı. Hırsız para ve bilgisayarlarla birlikte kayıplara karışırken, keşif ve hırsızlık anları ise saniye saniye kameralara yansıdı.

Ayrıca aynı gece Kavaklı Mahallesinde hırsızlık amacıyla 1 pastahane, bir lokanta ve belediye hizmet binasına girildiği öğrenildi.

Jandarma ekipleri yaşanan hırsızlık olayları ile ilgili soruşturma başlattı.

(Yusuf Eker / İHA)