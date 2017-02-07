07.02.2017 13:31 Gündüz döşedikleri hızlı tren kablolarını gece çaldılar

Adana'da hızlı tren projesi kapsamında bakır kablo döşeyen 3 kişi, gece kabloları çaldıkları iddiasıyla yakalandı. Adana'da hızlı tren projesi kapsamında bakır kablo döşeyen 3 kişi, gece kabloları çaldıkları iddiasıyla yakalandı.

Edinilen bilgiye göre olay, Seyhan ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, Devlet Demir Yolları, Adana-Mersin arasında hızlı tren projesi kapsamında seyir teli döşenmesi için bir taşeron firma ile anlaştı. Bu anlaşma çerçevesinde Adana-Mersin hattına bakır seyir teli döşenmeye başlandı. Ancak 25 Ocak'tan itibaren Şakirpaşa-Yenici hattı arasında 31 Ocak'a kadar bakır tel hırsızlığı oldu. Bunun üzerine taşeron firma polise başvuru yaptı. Polis olay yerine gelip, bakır tel örneği alarak inceleme başlattı.

Alınan örnekler doğrultusunda polis çalınan bakır tellerin satılacağını tahmin ederek, bütün hurdacıları tek tek gezdi. Hızlı trenin kablosunun bağlantı yeri özel olduğu için alınan örnekle birlikte hurdacılardaki bakır kablolarla eşleştirme yapıldı.

Sonunda Şakirpaşa Mahallesi'nde Ömer A.'nın hurda deposunda Devlet Demir Yollarının bakır telleri bulundu. Emniyete götürülerek ifadesi alınan Ömer A. bakır telleri kimden satın aldığını hatırlamadığını söyledi.

Bu sırada, 4 Şubat Cumartesi günü yine bakır tel hırsızlığı olayı meydana geldi. Polis bir kez daha Ömer A.'nın ifadesine başvurdu. Yapılan görüşmede Ömer A. bakır kabloları Savaş A. (22), Ömer A. (24) ve Sedat A.'dan (28) aldığını ileri sürdü.



HIRSIZLAR TANIDIK ÇIKTI

Polis ismi verilen zanlıları yine Şakirpaşa Mahallesi'nde yakaladı. Polis gözaltına alınan zanlıların, bakır telleri gündüz döşeyen taşeron firmada çalıştığını, zanlıların gündüz döşedikleri telleri gece çaldığını tespit etti. Zanlılar ise suçu birbirinin üzerine atarak suçlamayı kabul etmedi.

Polis yaptığı tespitte zanlıların 5 günde 2 ton 660 metre bakır seyir teli çalarak Devlet Demir Yollarını 600 bin lira zarara uğrattığı, çalınan bakır telin hurda piyasa değerinin 86 bin lira olduğu, zanlıların ise hurdacıya 18 bin liraya sattığını, son çaldıkları teli is

(Fatih Keçe-Serkan Çetinkaya / İHA)

